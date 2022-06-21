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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Став відомий розширений склад суперника збірної України на липневі матчі кваліфікації ЧС-2023

У список чемпіонів світу-2019 потрапили 15 баскетболістів
Баскетбол Збірна України
18:51
Став відомий розширений склад суперника збірної України на липневі матчі кваліфікації ЧС-2023
Чоловіча збірна Іспанії з баскетболу / Фото - FIBA
Збірна Іспанії оприлюднила розширений список з 15 баскетболістів, які візьмуть участь в підготовці до липневих матчів кваліфікації ЧС-2023. 

Зокрема, чемпіони світу-2029 7 липня в Ризі (Латвія) протистоятимуть збірній України. Про це повідомляє seleccionbaloncesto.es.
Склад збірної Іспанії на третє ігрове вікно відбору на ЧС-2023:

Захисники:

Ферран Бассас («Ховентут»)

Даріо Бріссуела («Унікаха»)

Кіно Колом (АЕК, Греція)

Альберто Діас («Унікаха»)

Хайме Фернандес («Унікаха»)

Форварди:

Хаб'єр Лопес-Аростегі («Валенсія»)

Дані Дієс («Бургос»)

Хонатан Баррейро («Унікаха»)

Хоель Парра («Ховентут»)

Мікель Сальво («Гран-Канарія»)

Центрові:

Фран Герра ( «Тенеріфе»)

Хайме Праділья («Валенсія»)

Себастьян Сайс («Альмарк», Японія)

Янкуба Сима («Манреса»)


Нагадаємо, в лютому збірна України в іспанській Кордові зазнала поразки з рахунком 74:88. Іспанці виграли всі три матчі кваліфікації, а крім матчу з командою Айнарса Багатскіса 1 липня зіграють в Сарагосі проти Північної Македонії, а 4 липня в Тбілісі будуть протистояти команді Грузії.

Нагадаємо, що збірна України завершила перший етап тренувального збору в Ризі (Латвія), де проходила підготовку до матчів кваліфікації на ЧС-2023.
Володимир Кириченко
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Теги

збірна Іспанії (баскетбол)

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Новини: Баскетбол

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