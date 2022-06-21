FIBA виключила всі російські та білоруські збірні та клуби від турнірів під своєю егідою
Став відомий розширений склад суперника збірної України на липневі матчі кваліфікації ЧС-2023
У список чемпіонів світу-2019 потрапили 15 баскетболістів
18:51
Чоловіча збірна Іспанії з баскетболу / Фото - FIBAЗбірна Іспанії оприлюднила розширений список з 15 баскетболістів, які візьмуть участь в підготовці до липневих матчів кваліфікації ЧС-2023.
Зокрема, чемпіони світу-2029 7 липня в Ризі (Латвія) протистоятимуть збірній України. Про це повідомляє seleccionbaloncesto.es.
Склад збірної Іспанії на третє ігрове вікно відбору на ЧС-2023:
Захисники:
Ферран Бассас («Ховентут»)
Даріо Бріссуела («Унікаха»)
Кіно Колом (АЕК, Греція)
Альберто Діас («Унікаха»)
Хайме Фернандес («Унікаха»)
Форварди:
Хаб'єр Лопес-Аростегі («Валенсія»)
Дані Дієс («Бургос»)
Хонатан Баррейро («Унікаха»)
Хоель Парра («Ховентут»)
Мікель Сальво («Гран-Канарія»)
Центрові:
Фран Герра ( «Тенеріфе»)
Хайме Праділья («Валенсія»)
Себастьян Сайс («Альмарк», Японія)
Янкуба Сима («Манреса»)
Нагадаємо, в лютому збірна України в іспанській Кордові зазнала поразки з рахунком 74:88. Іспанці виграли всі три матчі кваліфікації, а крім матчу з командою Айнарса Багатскіса 1 липня зіграють в Сарагосі проти Північної Македонії, а 4 липня в Тбілісі будуть протистояти команді Грузії.
Нагадаємо, що збірна України завершила перший етап тренувального збору в Ризі (Латвія), де проходила підготовку до матчів кваліфікації на ЧС-2023.
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