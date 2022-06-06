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Став відомий список гравців збірної України, які готуються до матчів відбору на ЧС-2023. Лєнь та Михайлюк – під питанням

Санон, Пустовий та Лукашов приєднаються до команди пізніше
Баскетбол Збірна України
20:55
Став відомий список гравців збірної України, які готуються до матчів відбору на ЧС-2023. Лєнь та Михайлюк – під питанням
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУ
Чоловіча збірна України проводить перший етап навчально-тренувального збору в Ризі (Латвія), де приступила до підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Команда Айнарса Багатскіса зіграє в столиці Латвії проти Грузії (1 липня) і Іспанії (7 липня), а 4 липня на виїзді зустрінеться з командою Північної Македонії.
Українська збірна тренується в Латвії з 14 гравцями в складі:

Ілля Сидоров, Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Ілля Тиртишник, Павло Крутоус, Анатолій Шундель, Андрій Войналович, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Сергій Павлов, Ігор Сергєєв, В'ячеслав Бобров, В'ячеслав Кравцов, Дмитро Скапінцев.

9 червня до команди приєднається захисник Іссуф Санон, 11 червня – Артем Пустовий, Олександр Мішула та Денис Лукашов, А 15 червня – Олександр Липовий і В'ячеслав Петров, ще не завершили свої клубні сезони.

Як зазначив менеджер національної збірної Андрій Лебедєв, залишається відкритим питання про можливий виступ в складі збірної Богдана Блізнюка, Джерома Рендла, Олексія Лєня і Святослава Михайлюка.
Також визначився остаточний план роботи збірної України, яка буде мати кілька етапів підготовки і зіграє товариські матчі:

28 травня – 11 червня (Рига, Латвія)

11 червня – 22 червня (Розето-дельї-Абруцці, Італія)

22 червня – 26 червня (Віана-ду-Каштелу, Португалія)

26 червня – повернення в Ригу

В рамках підготовчого збору в Португалії українці зіграють два контрольних матчу проти місцевої збірної, а також зі Словаччиною.
Нагадаємо, Багатскіс розраховує, що гравці НБА Михайлюк і Лєнь допоможуть команді в кваліфікації чемпіонату світу.
Володимир Кириченко
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Айнарс Багатскіс

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