Збірна Великобританії не прилетить до Білорусі на матч відбору до ЧС-2023 через можливі військові дії
Став відомий список гравців збірної України, які готуються до матчів відбору на ЧС-2023. Лєнь та Михайлюк – під питанням
Санон, Пустовий та Лукашов приєднаються до команди пізніше
20:55
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУЧоловіча збірна України проводить перший етап навчально-тренувального збору в Ризі (Латвія), де приступила до підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
Команда Айнарса Багатскіса зіграє в столиці Латвії проти Грузії (1 липня) і Іспанії (7 липня), а 4 липня на виїзді зустрінеться з командою Північної Македонії.
Українська збірна тренується в Латвії з 14 гравцями в складі:
Ілля Сидоров, Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Ілля Тиртишник, Павло Крутоус, Анатолій Шундель, Андрій Войналович, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Сергій Павлов, Ігор Сергєєв, В'ячеслав Бобров, В'ячеслав Кравцов, Дмитро Скапінцев.
9 червня до команди приєднається захисник Іссуф Санон, 11 червня – Артем Пустовий, Олександр Мішула та Денис Лукашов, А 15 червня – Олександр Липовий і В'ячеслав Петров, ще не завершили свої клубні сезони.
Як зазначив менеджер національної збірної Андрій Лебедєв, залишається відкритим питання про можливий виступ в складі збірної Богдана Блізнюка, Джерома Рендла, Олексія Лєня і Святослава Михайлюка.
Також визначився остаточний план роботи збірної України, яка буде мати кілька етапів підготовки і зіграє товариські матчі:
28 травня – 11 червня (Рига, Латвія)
11 червня – 22 червня (Розето-дельї-Абруцці, Італія)
22 червня – 26 червня (Віана-ду-Каштелу, Португалія)
26 червня – повернення в Ригу
В рамках підготовчого збору в Португалії українці зіграють два контрольних матчу проти місцевої збірної, а також зі Словаччиною.
Нагадаємо, Багатскіс розраховує, що гравці НБА Михайлюк і Лєнь допоможуть команді в кваліфікації чемпіонату світу.
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