Став відомий список гравців збірної України, які готуються до матчів відбору на ЧС-2023. Лєнь та Михайлюк – під питанням

Санон, Пустовий та Лукашов приєднаються до команди пізніше

Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУ Чоловіча збірна України проводить перший етап навчально-тренувального збору в Ризі (Латвія), де приступила до підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.



Команда Айнарса Багатскіса зіграє в столиці Латвії проти Грузії (1 липня) і Іспанії (7 липня), а 4 липня на виїзді зустрінеться з командою Північної Македонії.

Українська збірна тренується в Латвії з 14 гравцями в складі:



Ілля Сидоров, Віталій Зотов, Олександр Ковляр, Ілля Тиртишник, Павло Крутоус, Анатолій Шундель, Андрій Войналович, Іван Ткаченко, Артем Ковальов, Сергій Павлов, Ігор Сергєєв, В'ячеслав Бобров, В'ячеслав Кравцов, Дмитро Скапінцев.



9 червня до команди приєднається захисник Іссуф Санон, 11 червня – Артем Пустовий, Олександр Мішула та Денис Лукашов, А 15 червня – Олександр Липовий і В'ячеслав Петров, ще не завершили свої клубні сезони.



Як зазначив менеджер національної збірної Андрій Лебедєв, залишається відкритим питання про можливий виступ в складі збірної Богдана Блізнюка, Джерома Рендла, Олексія Лєня і Святослава Михайлюка.

Також визначився остаточний план роботи збірної України, яка буде мати кілька етапів підготовки і зіграє товариські матчі:



28 травня – 11 червня (Рига, Латвія)



11 червня – 22 червня (Розето-дельї-Абруцці, Італія)



22 червня – 26 червня (Віана-ду-Каштелу, Португалія)



26 червня – повернення в Ригу



В рамках підготовчого збору в Португалії українці зіграють два контрольних матчу проти місцевої збірної, а також зі Словаччиною.

Нагадаємо,

Чоловіча збірна України проводить перший етап навчально-тренувального збору в Ризі (Латвія), де приступила до підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату світу-2023. Про це повідомляєФБУ.Командазіграє в столиці Латвії проти Грузії (1 липня) і Іспанії (7 липня), а 4 липня на виїзді зустрінеться з командою Північної Македонії.Українська збірна тренується в Латвії з 14 гравцями в складі:9 червня до команди приєднається захисник, 11 червня –та, А 15 червня –, ще не завершили свої клубні сезони.Як зазначив менеджер національної збірної, залишається відкритим питання про можливий виступ в складі збірноїТакож визначився остаточний план роботи збірної України, яка буде мати кілька етапів підготовки і зіграє товариські матчі:28 травня – 11 червня (Рига, Латвія)11 червня – 22 червня (Розето-дельї-Абруцці, Італія)22 червня – 26 червня (Віана-ду-Каштелу, Португалія)26 червня – повернення в РигуВ рамках підготовчого збору в Португалії українці зіграють два контрольних матчу проти місцевої збірної, а також зі Словаччиною.Нагадаємо, Багатскіс розраховує, що гравці НБА Михайлюк і Лєнь допоможуть команді в кваліфікації чемпіонату світу.

Володимир Кириченко