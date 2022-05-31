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Суперник України на Євробаскеті-2022 змінив головного тренера

Збірна Італії зробила зміну на посаді головного тренера
Баскетбол В Європі
22:50
Суперник України на Євробаскеті-2022 змінив головного тренера

Федерація баскетболу Італії повідомила на офіційному сайті, що змінила головного тренера чоловічої національної команди.

68-річного головного тренера Ромео Саккетті звільнили після п'яти років роботи. За цей час він провів на чолі команди 50 матчів, вивів збірну на чемпіонат світу-2019 і Олімпійські ігри в Токіо, де дійшов до чвертьфіналу.

Джерела в італійських ЗМІ повідомляють, що Саккетті замінить 49-річний Джанмарко Поццекко, який раніше очолював «Варезе», «Фортітудо» та «Динамо Сассарі».

Відзначимо, що збірна Італії 5 вересня зіграє з Україною на Євробаскеті-2022.

Карен Агабекян
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Теги

збірна Італії (баскетбол)

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