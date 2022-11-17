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Сидоров: «Завдання на це вікно ми виконали на 100 відсотків»

Збірна України обіграла Нідерланди і Ісландію
Баскетбол Збірна України
17 листопада 12:50
Сидоров: «Завдання на це вікно ми виконали на 100 відсотків»

Гравець збірної України Ілля Сидоров прокоментував недавні перемоги над Нідерландами (96:77) і Ісландією (79:72) в кваліфікації на чемпіонат світу-2023:

«Зі складу команди, який грав на Євробаскеті в нас залишилося тільки 5 гравців. Проте всі хлопці без винятку показали гарну гру та самовідданість. Усі вони могли б бути у складі на Євробаскет, але в баскетболі тільки 12 місць. Я не уявляю, як складно тренерам приймати такі рішення.

Стосовно зіграності, все було добре тому, що ми всі багато років тренувалися один з одним влітку, або були в одній команді.

Ми всі знаємо вимоги головного тренера Айнарса Багатскіса та його бачення гри. Завдання на це вікно ми виконали на 100 відсотків. Було дуже приємно побачити всіх хлопців, наразі ми бачимося рідко, бо граємо в різних чемпіонатах. Дякуємо всім вболівальникам за підтримку! »

А тут ви можете дізнатися за яких розкладах збірна України може кваліфікуватися на чемпіонат світу.

Джерело: НОК України Сергій Остапенко
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Ілля Сидоров

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