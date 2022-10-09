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Терренс Мерфі: «Ми повинні гідно грати за нашу емблему за – «Київ-Баскет»

Асистент тренера також вважає, що команда повинна поборотися за чемпіонський титул
Баскетбол Суперліга
09 жовтня 17:29
Терренс Мерфі: «Ми повинні гідно грати за нашу емблему за – «Київ-Баскет»
Асистент головного тренера «Київ-Баскета» Терренс Мерфі розповів про цілі клубу на сезон. Цитує ФБУ.

Ми повинні гідно грати за нашу емблему, за «Київ-Баскет». Ми повинні показувати хорошу гру і радувати наших фанатів, які через війну війни не можуть ходити на наші матчі.

Ми повинні бути впевнені один в одному, адже у нас довгий сезон, де буде багато ігор – як хороших, так і не дуже. Звичайно, нашої однією з головних цілей є чемпіонський титул. Заради цього ми тут.


«Київ-Баскет» збирається зіграти в Криму
Денис Сєдашов
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Київ-Баскет

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