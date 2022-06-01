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Три українських клуби наступний сезон можуть провести в латвійсько-естонській лізі

Зараз обговорюється цей варіант в Латвії та Естонії
Баскетбол Суперліга
01 червня 22:58
Три українських клуби наступний сезон можуть провести в латвійсько-естонській лізі

Українські «Прометей», «Будівельник» і «Київ-Баскет» на наступний сезон можуть заявитися в латвійсько-естонську лігу.

Раніше директор латвійської баскетбольної ліги Крістапс Яніченок заявив, що українські команди можуть базуватися в Латвії. При цьому, команди можуть базуватися в Ризі та інших містах.

Також відомо, що три українських клуби планують участь в наступному єврокубковому сезоні.

У минулому сезоні в об'єднаній латвійсько-естонської лізі брало участь 14 команд – шість з Латвії та вісім з Естонії. Чемпіоном став ВЕФ Віталія Зотова.

Інформацію про участь українських клубів підтвердив керівник Естонської баскетбольної асоціації Анрі Аусмаа.

За словами Аусмаа, ініціатива виходила з боку Федерації баскетболу України і клубів. Зараз процес все ще знаходиться в зародковому стані. Глава ЕБА виступає за приєднання українських клубів, але рішення будуть приймати клуби і правління федерацій. У четвер і п'ятницю в Кяаріке відбудеться щорічне виїзне засідання ради чемпіонату, на якому з представниками клубів будуть обговорюватися ідеї. Позиція правління федерації, можливо, буде уточнена на засіданні 15 червня.

«Спочатку ми говорили про одне українському клубі, а в понеділок говорили про трьох. Ми говорили навіть про щось більше, але три, здається, реально»

Також Аусмаа повідомив, що латвійці вивчають питання, чи можуть один або два українських клуби тимчасово базуватися в Естонії.

«Це дуже залежить від конкретного муніципалітету і місткості залу, адже команди Прем'єр-ліги хочуть тренуватися вранці і ввечері. Ми поки не знаємо, чи є місце, де вони можуть базуватися»

Джерело: basket.com Карен Агабекян
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Прометей Київ-Баскет Будівельник

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