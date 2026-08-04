У неділю, 2 серпня, площа перед Львівською оперою перетворилася на арену найдинамічнішого баскетболу 3х3. Тут відбувся Національний фінал Red Bull Half Court – міжнародного турніру, який щороку об’єднує найсильніші стрітбольні команди світу. Саме у Львові визначилися чемпіони України, які вже цієї зими представлятимуть нашу країну на Світовому фіналі в Манілі (Філіппіни).

Після трьох кваліфікацій, що протягом літа відбулися в Одесі, Львові та Києві, до вирішального етапу сезону вийшли 24 чоловічі та 9 жіночих команд. Загалом у сезоні Red Bull Half Court 2026 взяли участь понад 200 команд з усієї України, а фінал став кульмінацією кількамісячної боротьби за право представляти країну на світовій арені.

Переможцем серед чоловіків стала команда BC CrossEnduro у складі професійних спортсменів Сергія Старцева, Ярослава Карпюка, Сергія Кузнецова та Данила Марківа.

«Враження від турніру просто неймовірні, підтримка, рівень організації, як все проходило – все було просто супер. Дуже хочеться, щоб в Україні частіше такі турніри були і збільшувався рівень команд з ним, бо це підвищує рівень розвитку країни і тоді за рахунок спорту ми також можемо просувати нашу країну у світі… Найголовніше наша стратегія – це взаєморозуміння і підтримка, самовіддача і віра одне в одного; і вона спрацювала. Найкраще, що може статися з професійним спортсменом – це отримати виклик на міжнародний турнір, де він представлятиме свою країну» – ділиться думками Данило Марків.

Серед жінок перемогу вже вдруге поспіль здобула команда БК Будівельник (Віта Горобець, Дарія Завідна, Юля Гутевич, Влада Волошина).

«Фінал Red Bull Hald Court – це завжди круто. Неймовірні емоції, нас підтримувало дуже багато людей, львів’яни аплодували і вболівали за нас – дуже дякуємо їм, нам було дуже приємно. Тепер на Світовому фіналі в Манілі нам хочеться виправити те, чого ми не зробили минулого разу на фіналі в Дубаї, і дійти далі – піднятися вище, і навіть перемогти» – діляться враженнями і планами Віта Горобець та Дарія Завідна.

Окрім фінальних матчів, глядачі, які протягом дня відвідали площу перед Львівською оперою, побачили видовищний данк-контест, в якому переміг киянин Сергій Юркін, а також зірковий матч за участю ментора центру UNBROKEN Володимира Рудковського («Будда»), легенди українського кіберспорту Данила «Dendi» Ішутіна, головного тренера збірної України з брейкингу Дениса «Gimnast» Семенихіна, легенд українського баскетболу Олександра Сізова та Андрія Агафонова, а також інших відомих гостей.

Національний фінал Red Bull Half Court відбувся за підтримки Львівської міської ради та Офісу спорту Львівської міської ради й вкотре довів, що українська баскетбольна спільнота продовжує розвиватися, об’єднуючи професійних гравців, аматорів і вболівальників навколо найвидовищнішої версії баскетболу 3х3.

Не вдалося побувати на фіналі у Львові? Усі матчі, найкращі моменти, данк-контест та зірковий матч можна переглянути у записі на YouTube-каналі Української Стрітбольної Ліги 3х3.



Що потрібно знати про Red Bull Half Court

Найдинамічніший баскетбол 3х3. Матч триває максимум 10 хвилин або до 21 очка. На груповому етапі діє бонус «Володар корту», а дві спеціальні триочкові зони роблять гру ще швидшою та більш непередбачуваною.

Матч триває максимум 10 хвилин або до 21 очка. На груповому етапі діє бонус «Володар корту», а дві спеціальні триочкові зони роблять гру ще швидшою та більш непередбачуваною. Глобальний турнір. У 2026 році Red Bull Half Court проходить у 13 країнах на чотирьох континентах. Переможці національних фіналів зустрінуться у грудні в Манілі, щоб визначити найкращі стрітбольні команди світу серед чоловіків та жінок.

У 2026 році Red Bull Half Court проходить у 13 країнах на чотирьох континентах. Переможці національних фіналів зустрінуться у грудні в Манілі, щоб визначити найкращі стрітбольні команди світу серед чоловіків та жінок. Світові майданчики. Із 2021 року фінали турніру проходили в Римі, Каїрі, Белграді, Нью-Йорку та Дубаї. Цього року до цього списку приєднається Маніла.

Більше інформації про Red Bull Half Court: https://www.redbull.ua/HalfCourt