Центр Львова став столицею українського стрітболу: визначено переможців Red Bull Half Court 2026
Усі матчі, найкращі моменти, данк-контест та зірковий матч можна переглянути у записі на YouTube-каналі Української Стрітбольної Ліги 3х3
У неділю, 2 серпня, площа перед Львівською оперою перетворилася на арену найдинамічнішого баскетболу 3х3. Тут відбувся Національний фінал Red Bull Half Court – міжнародного турніру, який щороку об’єднує найсильніші стрітбольні команди світу. Саме у Львові визначилися чемпіони України, які вже цієї зими представлятимуть нашу країну на Світовому фіналі в Манілі (Філіппіни).
Після трьох кваліфікацій, що протягом літа відбулися в Одесі, Львові та Києві, до вирішального етапу сезону вийшли 24 чоловічі та 9 жіночих команд. Загалом у сезоні Red Bull Half Court 2026 взяли участь понад 200 команд з усієї України, а фінал став кульмінацією кількамісячної боротьби за право представляти країну на світовій арені.
Переможцем серед чоловіків стала команда BC CrossEnduro у складі професійних спортсменів Сергія Старцева, Ярослава Карпюка, Сергія Кузнецова та Данила Марківа.
«Враження від турніру просто неймовірні, підтримка, рівень організації, як все проходило – все було просто супер. Дуже хочеться, щоб в Україні частіше такі турніри були і збільшувався рівень команд з ним, бо це підвищує рівень розвитку країни і тоді за рахунок спорту ми також можемо просувати нашу країну у світі… Найголовніше наша стратегія – це взаєморозуміння і підтримка, самовіддача і віра одне в одного; і вона спрацювала. Найкраще, що може статися з професійним спортсменом – це отримати виклик на міжнародний турнір, де він представлятиме свою країну» – ділиться думками Данило Марків.
Серед жінок перемогу вже вдруге поспіль здобула команда БК Будівельник (Віта Горобець, Дарія Завідна, Юля Гутевич, Влада Волошина).
«Фінал Red Bull Hald Court – це завжди круто. Неймовірні емоції, нас підтримувало дуже багато людей, львів’яни аплодували і вболівали за нас – дуже дякуємо їм, нам було дуже приємно. Тепер на Світовому фіналі в Манілі нам хочеться виправити те, чого ми не зробили минулого разу на фіналі в Дубаї, і дійти далі – піднятися вище, і навіть перемогти» – діляться враженнями і планами Віта Горобець та Дарія Завідна.
Окрім фінальних матчів, глядачі, які протягом дня відвідали площу перед Львівською оперою, побачили видовищний данк-контест, в якому переміг киянин Сергій Юркін, а також зірковий матч за участю ментора центру UNBROKEN Володимира Рудковського («Будда»), легенди українського кіберспорту Данила «Dendi» Ішутіна, головного тренера збірної України з брейкингу Дениса «Gimnast» Семенихіна, легенд українського баскетболу Олександра Сізова та Андрія Агафонова, а також інших відомих гостей.
Національний фінал Red Bull Half Court відбувся за підтримки Львівської міської ради та Офісу спорту Львівської міської ради й вкотре довів, що українська баскетбольна спільнота продовжує розвиватися, об’єднуючи професійних гравців, аматорів і вболівальників навколо найвидовищнішої версії баскетболу 3х3.
Не вдалося побувати на фіналі у Львові? Усі матчі, найкращі моменти, данк-контест та зірковий матч можна переглянути у записі на YouTube-каналі Української Стрітбольної Ліги 3х3.
Що потрібно знати про Red Bull Half Court
- Найдинамічніший баскетбол 3х3. Матч триває максимум 10 хвилин або до 21 очка. На груповому етапі діє бонус «Володар корту», а дві спеціальні триочкові зони роблять гру ще швидшою та більш непередбачуваною.
- Глобальний турнір. У 2026 році Red Bull Half Court проходить у 13 країнах на чотирьох континентах. Переможці національних фіналів зустрінуться у грудні в Манілі, щоб визначити найкращі стрітбольні команди світу серед чоловіків та жінок.
- Світові майданчики. Із 2021 року фінали турніру проходили в Римі, Каїрі, Белграді, Нью-Йорку та Дубаї. Цього року до цього списку приєднається Маніла.
Більше інформації про Red Bull Half Court: https://www.redbull.ua/HalfCourt
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