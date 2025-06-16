Олег Гончар

У 33-річного форварда Віртуса Акілле Полонарі діагностували мієлоїдну лейкемію, повідомила пресслужба клубу.

Баскетболіст розпочав лікування в лікарні Сант’Орсола-Мальпігі в Болоньї.

Уродженець Анкони раніше подолав рак яєчка, повернувшись на майданчик у середині сезону 2023-24. Наприкінці сезону 2024-25, коли команда під керівництвом Душко Івановича зосередилася на плей-оф чемпіонату, Полонара пропустив кілька ігор через синдром мононуклеозу. Подальші обстеження виявили лейкемію, після чого розпочалося негайне спеціалізоване лікування.

Полонара за свою кар'єру провів 179 матчів у Євролізі, включаючи 54 за Віртус за останні два сезони. Востаннє грав 2 червня у другому матчі півфіналу проти Мілану. Його команда вийшла у фінал і веде 2-0 у серії проти Брешії.