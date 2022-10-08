На старті Євроліги «Реал» обіграв «Панатінаікос», а «Фенербахче» виявився сильнішим за «Баварію»
У матчі Євроліги на паркет впав уламок даху
Гру на деякий час змушені були зупинити
У третій чверті гри на паркет «Сінан Ердем Арени» впав пластиковий елемент конструкції від даху.
Зустріч була перервана на деякий час, щоб співробітники арени змогли прибрати сторонній предмет з майданчика. В результаті події ніхто не постраждав.
Sinan Erdem'de Dünyaya rezil olmaya ramak kaldı! pic.twitter.com/DMUyjIGaQH— Vedat Beki ( @ gazetecivedat ) October 7, 2022
Раніше повідомляли, що Євроліга збільшила виплати своїм клубам.
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