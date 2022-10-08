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У матчі Євроліги на паркет впав уламок даху

Гру на деякий час змушені були зупинити
Баскетбол Єврокубки
08 жовтня 20:54
У матчі Євроліги на паркет впав уламок даху
Під час матчу Євроліги між «Анадолу Ефесом» і «Црвеной Звєздою» (72:59) в Стамбулі сталася непередбачена ситуація. 

У третій чверті гри на паркет «Сінан Ердем Арени» впав пластиковий елемент конструкції від даху.

Зустріч була перервана на деякий час, щоб співробітники арени змогли прибрати сторонній предмет з майданчика. В результаті події ніхто не постраждав.


Раніше повідомляли, що Євроліга збільшила виплати своїм клубам
Денис Сєдашов
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Євроліга

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