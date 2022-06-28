Ще один зрадник. Екс-футболіст збірної України не покинув росію і зіграв за «Крилья Совєтов»
У росії до 20 грудня продовжили арешт дворазової олімпійської чемпіонки з США
У Білому домі затримання своєї громадянки називають неправомірним
Хімкинський суд московської області російської федерації продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для американської баскетболістки Бріттні Грайнер.
Згідно з рішенням суду, дворазова олімпійська чемпіонка буде під вартою до 20 грудня.
Відзначимо, що Грайнер, звинувачують в контрабанді наркотиків. У Державному департаменті США вважають, що баскетболістку неправомірно затримали.
Грайнер за існуючими звинуваченнями загрожує до 10 років позбавлення волі.