У росії до 20 грудня продовжили арешт дворазової олімпійської чемпіонки з США

У Білому домі затримання своєї громадянки називають неправомірним

Хімкинський суд московської області російської федерації продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для американської баскетболістки Бріттні Грайнер.



Згідно з рішенням суду, дворазова олімпійська чемпіонка буде під вартою до 20 грудня.

Відзначимо, що Грайнер, звинувачують в контрабанді наркотиків. У Державному департаменті США вважають, що баскетболістку неправомірно затримали.

Грайнер за існуючими звинуваченнями загрожує до 10 років позбавлення волі.