Уестбрук продовжить захищати кольори «Лейкерс»

Розігруючий має намір використовувати опцію гравця

Розігруючий «Лейкерс» Расселл Уестбрук має намір використовувати опцію гравця і продовжити контракт з клубом на наступний сезон, повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

«У Расселла Уестбрука є можливість використовувати опцію на 47 мільйонів, очікується, що він зробить це в кінці місяця».

У дебютному сезоні за «Лейкерс» Уестбрук набирав 18,5 очка, 7,4 підбору і 7,1 передачі в середньому за гру, допускаючи при цьому 3,8 втрати.

Клуб з Лос-Анджелеса виміняв Расселла Уестбрука (разом з трьома піками другого раунду) на форвардів Кентавіуса Колдуелл-Поупа, Кайла Кузму і Монтреза Харелла, А також на права на центрового Айзейю Джексона, Вибраного під 22-м номером на драфті-21.