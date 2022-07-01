Україна у кваліфікації на чемпіонат світу з необхідною різницею обіграла Грузію
Чоловіча збірна України в номінально домашньому матчі першого етапу відбору на чемпіонат світу-2023 в Ризі, Латвія обіграла Грузію.
У першому матчі кваліфікації команда Айнарса Багатскіса поступилася грузинам – 83:88. Тож у цій зустрічі було важливо здобути перемогу з різницею більше, ніж в 6 очок, що, відповідно, і вдалося.
Наша команда забрала перші три чверті і, хоч дозволила суперникам взяти останню, в підсумку перемогла з різницею в 13 очок – 79:66.
Таким чином, в разі перемоги Іспанії над Північною Македонією, збірна України достроково вийде в другий етап кваліфікації на чемпіонат світу.
В другий етап виходять по три команди з кожного квартету. Там вони будуть поділені на чотири шістки. По три найкращі команди з цих груп проб’ються на чемпіонат світу.
Чемпіонат світу-2023. Кваліфікація. Перший етап
Україна – Грузія 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)
Турнірне положення:
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