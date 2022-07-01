Україна у кваліфікації на чемпіонат світу з необхідною різницею обіграла Грузію

В разі перемоги Іспанії над Північною Македонією, ми достроково вийдемо в другий етап відбору

Чоловіча збірна України в номінально домашньому матчі першого етапу відбору на чемпіонат світу-2023 в Ризі, Латвія обіграла Грузію.

У першому матчі кваліфікації команда Айнарса Багатскіса поступилася грузинам – 83:88. Тож у цій зустрічі було важливо здобути перемогу з різницею більше, ніж в 6 очок, що, відповідно, і вдалося.

Наша команда забрала перші три чверті і, хоч дозволила суперникам взяти останню, в підсумку перемогла з різницею в 13 очок – 79:66.

Таким чином, в разі перемоги Іспанії над Північною Македонією, збірна України достроково вийде в другий етап кваліфікації на чемпіонат світу.

В другий етап виходять по три команди з кожного квартету. Там вони будуть поділені на чотири шістки. По три найкращі команди з цих груп проб’ються на чемпіонат світу.

Чемпіонат світу-2023. Кваліфікація. Перший етап

Україна – Грузія 79:66 (23:20, 24:14, 13:10, 19:22)

Турнірне положення: