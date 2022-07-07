Україна в кінцівці матчу поступилася Іспанії

Українці мали шанс вирвати перемогу, але промахнулися

В останньому матчі першого кола кваліфікації чемпіонату світу-2023 збірна України в Ризі програла Іспанії з рахунком 76:77.



У першій чверті українці включили потужний пресинг в захисті і краще за суперників реалізовували свої моменти. Коли в кінцівці відрив синьо-жовтих склав 5 очок, то тренер Іспанії взяв тайм-аут, після якого іспанці заграли швидше, завдяки чому вирівняли хід матчу як на табло, так і на паркеті.

У другій чверті збірна України втратила свою впевненість через що іспанці заграли краще, але їх, як і українців, підводила реалізація.

Після великої перерви українці знову нав'язали супернику рівну гру не лише в цифрах на табло, але і в ігрових епізодах. Особливо сильно постаралися великі збірної України, що почали знову забирати підбори. Отримавши заряд впевненості підопічні Айнарса Багатскіса вийшли вперед і до останніх двох хвилин матчу вели в рахунку.

Останні хвилини гри стали своєрідними гойдалками переможцем яких стала Іспанія. Відзначимо, що на останніх секундах матчу В'ячеслав Бобров промахнувся з-під щита, що коштувало команді перемоги.

Кваліфікація на ЧС-2023. Перший раунд

Україна – Іспанія 76:77 (19:20, 20:20, 21:17, 16:20)

Україна: Михайлюк (13 очок + 6 підбирань), Пустовий (12 + 6 підбирань), Ткаченко (10), Крутоус (7), Бобрів (6 + 5 підбирань), Лукашов (6 + 6 підбирань), Сидоров (5), Скапінців ( 4+7 підбирань), Зотов (2), Санон (2+7 передач), Ковальов (0).

Іспанія: Лопес-Аростеді (10), Парра (8), Фернандес (8), Брісуела (7), Сіма (7), Колом (6+4 передачі), Дієс (5+4 підбирання), Праділля (4+4 підбирання) , Сайц (4), Герра (2).