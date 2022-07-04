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Україна в непростому матчі обіграла Північну Македонію

Команда Айнарса Багатскіса мала серйозну перевагу лише в першій чверті
Баскетбол Збірна України
21:20
Україна в непростому матчі обіграла Північну Македонію

У Скоп'є збірна України в рамках відбору на чемпіонат світу-2023 обіграла Північну Македонію з рахунком 73:68.

Підопічні Айнарса Багатскіса добре почали матч і завдяки точним триочковим забезпечили собі солідну перевагу в 14 очок. Але, починаючи з другої чверті, кидки з-за дуги розладналися і результативність українців дуже сильно впала. В основному це сталося через влаштований македонцями пресинг по всьому периметру майданчика.

У другій половині матчу тривало невтішна гра українців в атаці. При цьому, суперник також не зміг налагодити свою результативність.

Незважаючи, на не дуже результативну гру, українці змогли утримати переможний для себе рахунок.

Кваліфікація на чемпіонат світу-2023

Північна Македонія – Україна 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)


Карен Агабекян
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Теги

збірна Північної Македонії (баскетбол) збірна України (баскетбол)

Коментарі 1

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4 липня 2022р. 22:15
Ужасный матч. Играли после первой четверти, как пижоны. Это вина тренерской бригады нашей сборной. Удивительно, что не проиграли. Больно было смотреть на эту игру. Учитывая нынешнее время, всем сборным нашей страны, нужно играть на максимуме в каждом матче для людей. Это самая главная мотивация для всех Украинских спортсменов
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