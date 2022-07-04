Україна в непростому матчі обіграла Північну Македонію

Команда Айнарса Багатскіса мала серйозну перевагу лише в першій чверті

У Скоп'є збірна України в рамках відбору на чемпіонат світу-2023 обіграла Північну Македонію з рахунком 73:68.

Підопічні Айнарса Багатскіса добре почали матч і завдяки точним триочковим забезпечили собі солідну перевагу в 14 очок. Але, починаючи з другої чверті, кидки з-за дуги розладналися і результативність українців дуже сильно впала. В основному це сталося через влаштований македонцями пресинг по всьому периметру майданчика.

У другій половині матчу тривало невтішна гра українців в атаці. При цьому, суперник також не зміг налагодити свою результативність.

Незважаючи, на не дуже результативну гру, українці змогли утримати переможний для себе рахунок.

Кваліфікація на чемпіонат світу-2023

Північна Македонія – Україна 68:73 (21:35, 16:12, 16:10, 15:16)