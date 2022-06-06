Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:40
Ніколи не здавайся. Художній фільм
17:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Руан Драгонс - Донбас

Українські команди вперше в історії не зіграють на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3

Стали відомі всі учасники континентальної першості в Граці
Баскетбол В Європі
16:23
Українські команди вперше в історії не зіграють на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3
Учасники Євро-2022 з баскетболу 3x3 / Фото - ФБУ
24 команди з 20 країн стали володарями путівок на чемпіонат Європи-2022 з баскетболу 3x3, який відбудеться з 9 по 11 вересня в Граці (Австрія).

Відзначимо, що вперше в історії на чемпіонаті Європи не зіграють жодна з українських збірних. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Серед чоловіків на континентальній першості дебютують Чорногорія і Португалія, а серед жінок – Кіпр.
Список учасників Євро-2022:

Чоловіки: Австрія (господарі), Сербія (діючі чемпіони), Литва, Латвія, Бельгія і Нідерланди (рейтинг Федерації), Ізраїль і Словенія (відбірковий турнір в Ізраїлі), Азербайджан (відбірковий турнір на Кіпрі), Угорщина, Чорногорія і Польща (відбірковий турнір в Румунії)

Жінки: Австрія (господарі), Іспанія (діючі чемпіони), Німеччина і Франція (рейтинг Федерації), Литва, Нідерланди, Португалія і Швейцарія (відбірковий турнір в Ізраїлі), Кіпр (відбірковий турнір на Кіпрі), Естонія, Польща і Румунія (відбірковий турнір в Румунії).
А тим часом почесний президент ФБУ Олександр Волков розповів про варіанти проведення наступного сезону Суперліги.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Баскетбол

Українські команди вперше в історії не зіграють на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3
Українські команди вперше в історії не зіграють на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3
В Європі
16:23
Фрателло отримав нагороду «Чака Дейлі» за життєві досягнення в баскетболі
Фрателло отримав нагороду «Чака Дейлі» за життєві досягнення в баскетболі
Збірна України
11:24
«Голден Стейт» зрівняв рахунок у фінальній серії з «Бостоном»
«Голден Стейт» зрівняв рахунок у фінальній серії з «Бостоном»
НБА
07:31
﻿Волков розповів про чотири варіанти проведення наступного сезону Суперліги
﻿Волков розповів про чотири варіанти проведення наступного сезону Суперліги
Суперліга
05 червня 22:55
Фіналісти НБА «Бостон Селтікс» закликали врятувати олімпійську чемпіонку, яку затримали в росії
Фіналісти НБА «Бостон Селтікс» закликали врятувати олімпійську чемпіонку, яку затримали в росії
НБА
05 червня 18:39
Волков: «Ми маємо всім показати, що Україна була і буде, і спорт, незважаючи на війну, нікуди не подінеться»
Волков: «Ми маємо всім показати, що Україна була і буде, і спорт, незважаючи на війну, нікуди не подінеться»
Збірна України
03 червня 10:12
«Бостон» переміг на старті фінальної серії, знищивши «Голден Стейт» в останній чверті
«Бостон» переміг на старті фінальної серії, знищивши «Голден Стейт» в останній чверті
НБА
03 червня 07:31
Липовий: «Лень сказав, що точно буде грати на чемпіонаті Європи»
Липовий: «Лень сказав, що точно буде грати на чемпіонаті Європи»
Збірна України
02 червня 21:55
Леброн Джеймс офіційно став мільярдером
Леброн Джеймс офіційно став мільярдером
НБА
02 червня 20:46
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
2
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини