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Українські команди вперше в історії не зіграють на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3
Стали відомі всі учасники континентальної першості в Граці
Учасники Євро-2022 з баскетболу 3x3 / Фото - ФБУ24 команди з 20 країн стали володарями путівок на чемпіонат Європи-2022 з баскетболу 3x3, який відбудеться з 9 по 11 вересня в Граці (Австрія).
Відзначимо, що вперше в історії на чемпіонаті Європи не зіграють жодна з українських збірних. Про це повідомляє прес-служба ФБУ.
Серед чоловіків на континентальній першості дебютують Чорногорія і Португалія, а серед жінок – Кіпр.
Список учасників Євро-2022:
Чоловіки: Австрія (господарі), Сербія (діючі чемпіони), Литва, Латвія, Бельгія і Нідерланди (рейтинг Федерації), Ізраїль і Словенія (відбірковий турнір в Ізраїлі), Азербайджан (відбірковий турнір на Кіпрі), Угорщина, Чорногорія і Польща (відбірковий турнір в Румунії)
Жінки: Австрія (господарі), Іспанія (діючі чемпіони), Німеччина і Франція (рейтинг Федерації), Литва, Нідерланди, Португалія і Швейцарія (відбірковий турнір в Ізраїлі), Кіпр (відбірковий турнір на Кіпрі), Естонія, Польща і Румунія (відбірковий турнір в Румунії).
А тим часом почесний президент ФБУ Олександр Волков розповів про варіанти проведення наступного сезону Суперліги.
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