Олег Гончар

У ніч на 20 червня відбувся шостий матч фіналу НБА, де Оклахома-Сіті Тандер поступилася Індіані Пейсерс із рахунком 91:108.

Перемога дозволила Індіані зрівняти рахунок у серії (3:3), перевівши протистояння у вирішальний сьомий матч.

Востаннє сьомий матч у фіналі НБА відбувся у 2016 році, коли Клівленд здолав Голден Стейт, відігравшись із рахунку 1:3. Пауза у дев’ять років без сьомих матчів стала другою найдовшою в історії фіналів НБА. Рекорд належить періоду з 1994 по 2005 рік, коли таких матчів не було 11 років. Загалом це буде 20-й сьомий матч в історії фінальних серій ліги.

Вирішальна гра між Індіаною та Оклахомою відбудеться в ніч на понеділок, 23 червня.