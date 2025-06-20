В НБА вперше за 9 років зіграють сьому гру в фінальній серії
Пейсерс перемогли Оклахому в шостому матчі та вперше за дев’ять років перевели фінал у сьому гру
близько 3 годин тому
У ніч на 20 червня відбувся шостий матч фіналу НБА, де Оклахома-Сіті Тандер поступилася Індіані Пейсерс із рахунком 91:108.
Перемога дозволила Індіані зрівняти рахунок у серії (3:3), перевівши протистояння у вирішальний сьомий матч.
Востаннє сьомий матч у фіналі НБА відбувся у 2016 році, коли Клівленд здолав Голден Стейт, відігравшись із рахунку 1:3. Пауза у дев’ять років без сьомих матчів стала другою найдовшою в історії фіналів НБА. Рекорд належить періоду з 1994 по 2005 рік, коли таких матчів не було 11 років. Загалом це буде 20-й сьомий матч в історії фінальних серій ліги.
Вирішальна гра між Індіаною та Оклахомою відбудеться в ніч на понеділок, 23 червня.