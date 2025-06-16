В Одесі заснували багатопрофільний спортивний клуб «Динамо»
Новий клуб займатиметься баскетболом, плаванням, боротьбою та оздоровчими проєктами
близько 2 годин тому
3 червня 2025 року громадська організація «Баскетбольний клуб «Динамо Одеса» офіційно заснувала Спортивний клуб «Динамо Одеса». Про це повідомила пресслужба клубу.
Основні напрямки діяльності:
Баскетбол, плавання, боротьба, фехтування, футбол.
Стрільба з лука та практична стрільба.
Також клуб зосередиться на оздоровчих заходах, серед яких літній табір CAMP DYNAMO, який стартує 23 червня 2025 року.
СК «Динамо Одеса» займеться соціальною та фізичною реабілітацією і участю в державних спортивних програмах.
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