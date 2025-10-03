В Україні стартує баскетбольна Суперліга 2025/26
Десять команд змагатимуться за титул
близько 2 годин тому
Фото: ФБУ
3 жовтня в Україні стартує новий сезон баскетбольної Суперліги 2025/2026 рр.
У дебютній грі, яка пройде в Черкасах, зустрінуться Харківські Соколи та Запоріжжя. Початок матчу — о 15:00.
Потім о 18:00 розпочнеться матч Черкаських мавп проти Дніпра.
Цього сезону в Суперлігу заявлені десять команд:
- Черкаські Мавпи
- Дніпро
- Говерла
- БК Запоріжжя
- Рівне
- Харківські Соколи
- Ніко-Баскет Миколаїв
- Старий Луцьк
- Київ-Баскет
- Кривбас