Олег Гончар

Президент НОК України Вадим Гутцайт різко розкритикував топових спортсменів, які ігнорують виклики до національної збірної. У розмові з LB.UA він згадав Олега Плотницького, Святослава Михайлюка та Олексія Леня.

«Не розумію ні серцем, ні розумом. Дивлюся, як збірна Туреччини з баскетболу виступає повним складом, спортсмени приїжджають зі США. Саме так має бути. Коли викликають у збірну, ти повинен приїхати й підбадьорити хлопців і дівчат, які захищають Україну на фронті. Показати, що ви з Україною. Варто віддячити країні хоч у такий спосіб». Вадим Гутцайт

Гутцайт особливо засмутився через баскетболістів і запропонував запитати в них про причини.

Нагадаємо, раніше Михайлюк звинуватив Багатскіса в образах, маніпуляціях й не хоче з ним працювати.