Вадим Гутцайт: «Михайлюк, Лень і Плотницький мають приїхати до збірної»
Президент НОК закликає зірок показати єдність з Україною
близько 1 години тому
Президент НОК України Вадим Гутцайт різко розкритикував топових спортсменів, які ігнорують виклики до національної збірної. У розмові з LB.UA він згадав Олега Плотницького, Святослава Михайлюка та Олексія Леня.
«Не розумію ні серцем, ні розумом. Дивлюся, як збірна Туреччини з баскетболу виступає повним складом, спортсмени приїжджають зі США. Саме так має бути.
Коли викликають у збірну, ти повинен приїхати й підбадьорити хлопців і дівчат, які захищають Україну на фронті. Показати, що ви з Україною. Варто віддячити країні хоч у такий спосіб».
Гутцайт особливо засмутився через баскетболістів і запропонував запитати в них про причини.
Нагадаємо, раніше Михайлюк звинуватив Багатскіса в образах, маніпуляціях й не хоче з ним працювати.