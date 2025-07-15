Олег Гончар

Зірка Сан-Антоніо Спьорс Віктор Вембаньяма офіційно заявив про повне відновлення від тромбу в плечі, який йому діагностували після Вікенду всіх зірок минулого сезону, повідомляє ESPN.

Раніше в інтерв’ю французькому виданню L’Equipe 21-річний француз розповів, що 11 липня отримав дозвіл від медичного штабу Спьорс, і з нетерпінням чекає повернення на паркет.

У 46 матчах минулого сезону він набирав 24,3 очка, робив 11,0 підбирань, 3,7 передачі і мав найкращий у лізі показник блок-шотів — 3,8 за гру.

Вембаньяма, обраний під першим номером драфту-2023, став кращим новачком року НБА 2023/24 та дебютував у Матчі всіх зірок у сезоні 2024/25.

За два сезони в 117 матчах він у середньому набирає 22,5 очка, 10,8 підбирання, 3,8 передачі, 1,2 перехоплення та 3,7 блок-шотів.