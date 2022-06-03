Волков: «Ми маємо всім показати, що Україна буле і буде, і спорт, не дивлячись на війну, нікуди не подінеться»

Також легендарний баскетболіст висловив надію побачити Леня та Михайлюка в кваліфікації ЧС-2023

Фото: ФБУ

Почесний президент ФБУ Олександр Волков поділився очікуваннями від майбутніх матчів збірної України в рамках відбору чемпіонату світу-2023:



В ці дуже важкі часи для України, наскільки важливо, щоб спорт і зокрема баскетбол продовжувалися. Наскільки важливі майбутні матчі національної збірної?

Я відразу хочу привітати збірну України з футболу, яка виграла важливий матч на виїзді проти Шотландії. Всі бачили, скільки було фанів, яка була підтримка і як самовіддано грала команда. Важливо, що наші команди, зокрема баскетбольна збірна, мають абсолютно реальні шанси зіграти на чемпіонатах світу. І особливо важливо це в наш час. Внутрішній стан гравців має бути відповідним і рівень самовідданості має бути за межою. Ми маємо показати всім, що Україна була і буде, і спорт нікуди не подінеться, не дивлячись на війну.

Чого чекати від матчу із Північною Македонією, чи зможемо ми взяти реванши у Грузії та Іспанії?

У нас був шанс виграти і в Тбілісі, тож тут я обов’язково розраховую на реванш. Проти македонців важко грати на виїзді, адже у балканських країнах сильна підтримка вболівальників. Щодо Іспанії, думаю проти такої елітної збірної також зайва мотивація не потрібна – хлопці зроблять все, щоб виграти. Це важливо для кожного гравця, для їхньої кар’єри та історії. Думаю, хлопці будуть дуже мотивовані. Федерація робитиме все можливе, щоб багато фанів прийшли підтримати нашу команду в Ризі. Важко передати те, наскільки відчувається там підтримка України. На кожній будівлі прапори України, латвійці, литовці та інші народи дуже переживають і хочуть нам допомагати. Я сподіваюся, що на матчі прийдуть і жителі Риги, і наші співвітчізники, які зараз знаходяться в Латвії.

У збірної попереду багато мачів. Як пройти цей напружений відрізок?

Я скажу, як колишній баскетболіст – матчів такого рівня для мене багато ніколи не було. Мені завжди їх було замало. Думаю, хлопці відчувають те саме. Це можливість зіграти за країну та проявити себе. У тому числі, це можливість забезпечити собі кар’єрний ріст. Гравці мають радіти такій кількості офіційних матчів збірної. В таких матчах проявляється характер і гравець прогресує.

Наскільки важливою є можлива поява в збірній Леня та Михайлюка на найближчі матчі?

Важко уявити, що в такій ситуації взагалі можуть бути якісь варіанти. Навіть до війни я не представляв, як можна не приїхати у збірну, а зараз уявити, щоб наші найкращі гравці не приїхали – просто неймовірно. З ними збірна гратиме на іншому рівні. У сезоні 2021/22 і вони не мали багато ігрового часу, хоч і заслуговували на значно більшу увагу від тренерів. З цієї точки зору отримати п’ять хороших матчів відбору і потім ще зіграти на чемпіонаті Європи – це відмінна можливість довести всім свій рівень, проявити себе та змусити знову говорити про себе. Їхній приїзд до збірної – це показник для всього українського спорту та для всієї країни. Немає зараз людини, яка взагалі не робить ніякого внеску на підтримку нашої країни. Героїзм наших солдатів тут взагалі не обговорюється. Але хто чим може, має зробити свій внесок у перемогу України. Про це навіть не має йти мови. А у хлопців є шанс проявити себе і повести за собою інших. Вони можуть показати всім, що вони громадяни своєї країни, мають у важку хвилину бути поруч і зробити все, що від них залежить.

Нагадаємо, що домашні матчі кваліфікації збірна України буде проводити в Латвії.