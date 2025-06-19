Олег Гончар

Баскетболіст збірної України Володимир Герун підписав новий контракт із клубом Осака Евесс на сезон 2025/26, повідомила пресслужба команди.

31-річний центровий проведе третій сезон у чемпіонаті Японії.

У минулому сезоні Герун провів 59 матчів за Осаку, в середньому набираючи 12.1 очка, 8.4 підбирання та 1.8 передачі за гру. Вихованець Дніпра став ключовим гравцем команди, підтвердивши свій статус одного з лідерів.

За кар’єру Герун виступав у другому дивізіоні Іспанії за Хетафе, Ллейду, Клавіхо та дубль Барселони, а також у Ла Лізі за Бреоган, Унікаху та Бетіс. У Туреччині Володимир представляв Буюкчекмеджи, а в Японії виступав за Сендай.