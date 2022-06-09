«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Мітчелла
«Ворріорз», здавалося, врятувалися в третьому матчі фіналу з «Бостоном», але в останній чверті їх знищили
Три гравці «Селтікс» набрали більше 20 очок
НБА. Плей-оф. Фінал. Третій матч.
«Бостон Селтікс» - «Голден Стейт Ворріорз»: 116-100 (33-22, 35-34, 25-33, 23-11). Рахунок в серії 2: 1
«Бостон»: Браун (27 + 9 підбирань), Тейтум (26 + 9 передач), Смарт (24 + 7 підбирань - 5 втрат), Хорфорд (11 + 8 підбирань), Вільямс (8 + 10 підбирань + 4 блокшотов) - старт; Уайт (7), Вільямс (10), Прітчард (3), Несміт (0), Хаузер (0), Морган (0), Фіттс (0), Стаускас (0)«Голден Стейт»: Каррі (31), Томпсон (25), Віггінс (18 + 7 підбирань), Луні (6 + 7 підбирань), Грін (2 + 6 фолів) - старт; Пул (10), Портер (6), Пейтон (2), Бьеліца (0), Кумінга (0), Лі (0), Муді (0), Тоскано-Андерсон (0), Ігудала (GA)
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