Євроліга. Барселона, Дубай, Црвена Звезда, Анадолу Ефес і Баварія здобули перемоги
Фенербахче зазнав принизливої поразки, Жальгіріс також поступився
близько 1 години тому
Євроліга. 4-й тур
Маккабі – Барселона 71:92 (18:31, 14:29, 16:13, 23:19)
Маккабі: Сантос 18, Блатт 15 + 4 передачі, Соркін 10, Бріссет 8, Хоард 6, Вокер 6, Ліф 5 + 8 підбирань, Даутін 2, Райман 1, Дібартоломео 0 + 3 передачі
Барселона: Ернангомес 19 + 7 підбирань, Кейл 12, Пантер 12, Клайберн 8, Шенгелія 8 + 7 передач + 8 підбирань, Саторанскі 8 + 4 передачі, Брізуела 7, Маркос 4, Кейта 4, Парра 3
Фенербахче – Дубай 69:93 (20:25, 11:21, 17:25, 21:22)
Фенербахче: Колсон 12, Болдуїн 12 + 5 передач, Холл 10 + 6 підбирань, Вілбекін 7, Жагарс 7, Бітім 6, Бірсен 4 + 5 підбирань, Біберович 4, Янтунен 4 + 6 підбирань, Меллі 3
Дубай: Кабенгеле 26 + 7 підбирань, Бейкон 21, Препелич 13 + 6 передач, Бертанс 13 + 5 підбирань, Петрушев 11 + 8 підбирань, Райт 7 + 6 передач, Абасс 2
Црвена Звєзда – Жальгіріс 88:79 (23:27, 22:12, 12:19, 31:21)
Црвена Звєзда: Нвора 24 + 7 підбирань + 5 перехоплень, Монеке 13, Мотеюнас 13 + 2 перехоплення, Ожелейє 10, Ізунду 9, Давидовац 8, Міллер-Макінтайр 4 + 6 передач, Дос Сантос 4 + 6 передач, Калінич 3 + 6 підбирань
Жальгіріс: Буткевичюс 14, Ло 14, Франсіско 13 + 7 передач, Вільямс-Госс 11 + 6 підбирань, Райт 9, Бірутіс 8, Улановас 5, Слева 2, Сірвідіс 2, Тубеліс 1
Олімпіакос – Анадолу Ефес 78:82 (25:28, 26:20, 16:19, 11:15)
Олімпіакос: Пітерс 14, Ворд 13 + 5 підбирань + 7 передач, Везенков 12 + 7 підбирань, Дорсі 11, Нтілікіна 9, Мілутінов 7, Холл 6 + 5 підбирань, Папаніколау 4, Адетокумбо 2
Анадолу Ефес: Свайдер 20, Ларкін 18, Османі 12, Доз’єр 11, Кордіньє 10 + 7 підбирань, Джонс 6 + 7 підбирань, Папаянніс 3 + 2 блок-шоти, Лойд 2
Баварія – Мілан 64:53 (16:14, 12:19, 18:7, 18:13)
Баварія: Лучич 15 + 5 підбирань, Обст 14 + 5 підбирань, Болдуїн 11 + 3 перехоплення, Гіффай 8, Майк 7, Габріель 4, Хессуп 2, Холлатц 2, Ретен-Мейс 1, Кратцер 0 + 2 підбирання
Мілан: Букер 11 + 12 підбирань, Шилдс 10 + 5 підбирань, Браун 8 + 7 підбирань + 4 передачі, Брукс 7 + 5 підбирань, Менніон 4, Больмаро 4, Гудурич 3, Річчі 2, Данстон 0 + 1 підбирань