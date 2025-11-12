Євроліга. Лень не врятував Реал від поразки, Монако програв Партизану, перемога Панатінаїкоса
Фенербахче виграв у Маккабі, Хапоель здолав Басконію
42 хвилини тому
Євроліга. 10-й тур
Дубай – Црвена Звєзда 102:86 (29:21, 22:26, 18:18, 33:21)
Дубай: Каменьяш 20 + 9 підбирань, Райт 18 + 6 передач, Аврамович 17, Бейкон 16, Петрушев 13 + 7 підбирань, Бертанс 8, Препеліч 8 + 5 передач, Абасс 2 + 3 підбирання
Црвена Звєзда: Ізунду 16, Ожелейє 15, Мотеюнас 12, Батлер 10, Міллер-Макінтайр 9 + 5 передач, Добрич 9, Калінич 8, Давідовац 5, Дос Сантос 2 + 5 передач
Фенербахче – Маккабі 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19)
Фенербахче: Болдуїн 17 + 4 передачі, Холл 15 + 6 підбирань, Хортон-Такер 13, Колсон 12, Меллі 8, Янтунен 7 + 6 підбирань, Берч 6, Біберович 4, Бако 2
Маккабі: Соркін 22 + 8 підбирань, Хоард 13 + 10 підбирань, Даутін 8, Вокер 7, Райман 6, Ліф 6 + 5 підбирань, Лаві 5, Кларк 2, Бріссет 2, Дібартоломео 2, Блатт 2 + 7 передач
Хапоель – Басконія 114:89 (26:24, 32:24, 28:26, 28:15)
Хапоель: Браянт 24 + 9 підбирань, Джонс 15, Блекні 15, Малкольм 11, Міцич 11, Отуру 10 + 5 підбирань, Мотлі 8, Палатін 3, Тімор 3, Одіасе 2, Вайнрайт 2
Басконія: Луваву-Кабарро 19, Діалло 11, Спаньоло 11 + 4 передачі, Сіммонс 10, Куручс 9, Ховард 8, Седекерскіс 4, Віллар 2, Діоп 2
Партизан – Монако 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27)
Партизан: Вашингтон 22, Покушевскі 17 + 7 підбирань, Браун 10, Калатес 10, Бонга 7 + 6 підбирань, Джонс 6 + 8 підбирань, Фернандо 4, Мілтон 2 + 4 передачі
Монако: Міротич 17 + 8 підбирань, Діалло 13, Джеймс 13 + 5 передач, Недович 8, Тарпі 7, Окобо 5, Штразель 5, Хейс 4 + 7 підбирань, Тайс 3, Блосомгейм 1
Віртус – Анадолу 99:89 (28:24, 20:21, 28:28, 23:16)
Віртус: Едвардс 21, Смалайгич 17, Морган 13, Джалоу 12, Вільдоза 11 + 5 підбирань + 7 передач, Діуф 11 + 6 підбирань, Олстон 6, Ньянг 4, Хеккет 2, Діарра 2 + 5 підбирань
Анадолу: Ларкін 25 + 5 передач, Османі 16 + 6 підбирань, Вайлер-Бебб 12 + 6 передач, Лойд 11, Смітс 9 + 5 підбирань, Дессерт 8, Кордіньє 4, Свайдер 3, Хазер 1
Валенсія – Реал 89:76 (22:21, 23:17, 22:22, 22:16)
Валенсія: Мур 16 + 5 підбирань, Томпсон 14, Реуверс 14, Монтеро 9 + 3 перехоплення, Тейлор 9 + 5 передач, Праділья 8, Бадіо 6, Сіма 4, Костелло 4 + 5 підбирань, Пуерто 4 + 4 підбирання
Реал: Лайлз 23 + 9 підбирань, Кампаццо 15 + 7 передач, Маледон 14 + 5 передач, Хезонья 11 + 5 підбирань, Дек 5 + 7 підбирань, Лень 5, Океке 2, Тавареш 1 + 5 блок-шотів, Юль 0 + 3 підбирання
Париж – Панатінаїкос 95:101 (28:27, 15:25, 29:20, 23:29)
Париж: Робінсон 22, Хіфі 19, Оуттара 11, Ерерра 9, Айайї 9, Мбайє 9, Файє 6 + 6 підбирань, Вілліс 5, Морган 5 + 5 підбирань, Хоммес 0 + 4 підбирання, Кавальєр 0 + 6 підбирань
Панатінаїкос: Нанн 20 + 6 передач, Фарід 17 + 10 підбирань, Мітоглу 17 + 5 підбирань, Шортс 13 + 6 передач, Слукас 11 + 7 передач, Ернангомес 11 + 7 підбирань, Грант 6 + 4 передачі, Самодуров 4, Осман 2