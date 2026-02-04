Євроліга. Лень провів найрезультативніший матч в Європі, але Реал програв, Барселона поступилася Фенербахче
Жальгіріс розбив Монако, Олімпіакос поступився Дубаю
близько 2 годин тому
Євроліга. 26-й тур
Дубай – Олімпіакос 108:98 (26:17, 26:23, 22:30, 21:25, 13:3)
Дубай: Кабенгеле 21 + 14 підбирань, Бейкон 21 + 7 підбирань, Райт 18 + 7 передач, Аврамович 17 + 4 перехоплення, Муса 10, Петрушев 10, Кабокло 6, Андерсон 3, Дангубич 2
Олімпіакос: Дорсі 18, Фурньє 16 + 5 передач, Мілутінов 13, Везенков 12 + 5 підбирань, Джонс 12, Пітерс 8, Волкап 6 + 7 передач, Ворд 5, Маккісік 5, Джозеф 3
Анадолу – Валенсія 107:90 (33:14, 24:32, 27:18, 23:26)
Анадолу: Османі 20 + 7 підбирань, Ллойд 19, Лі 18 + 6 передач, Джонс 15 + 3 блок-шота, Дозьєр 10 + 7 передач, Вайлер-Бебб 7, Хазер 6 + 5 передач, Пор’є 5, Шмітс 4, Мутаф 3
Валенсія: Руверс 30, Томпсон 11, Кей 10, Сако 9 + 7 підбирань, Пуерто 8, Тейлор 7, Монтеро 5 + 8 передач, Мур 4 + 4 передачі, Праділья 4, Бадіо 2 + 4 передачі
Жальгіріс – Монако 104:87 (35:18, 21:20, 20:22, 28:27)
Жальгіріс: Тубеліс 26 + 7 підбирань, Франсіско 19 + передач, Слева 16, Буткевичюс 11 + 5 підбирань, Райт 8 + 7 підбирань, Улановас 6 + 5 передач, Браздейкіс 5, Гідрайтіс 5, Вільямс-Госс 4, Бірутіс 2
Монако: Джеймс 19 + 10 передач, Діалло 16 + 8 підбирань, Блоссомгейм 12, Тайс 12, Міротич 8 + 7 підбирань, Недович 7, Бегарін 6, Штразель 2, Окобо 2, Мішино 2, Тарпі 1 + 4 підбирання
Црвена Звезда – Хапоель 87:75 (25:21, 24:24, 13:24, 25:6)
Црвена Звезда: Нвора 22, Батлер 17, Міллер-Макінтайр 10 + 9 передач, Боломбой 8 + 7 підбирань, Монеке 8, Добрич 6, Калінич 5, Ожелейє 5 + 9 підбирань, Ізунду 4, Дос Сантос 2
Хапоель: Джонс 16, Вайнрайт 15, Малкольм 9 + 3 перехоплення, Отуру 8, Тімор 8 + 5 перехоплень, Блейкені 5, Мадар 4, Міцич 3 + 3 передачі, Одіасе 2
Маккабі Тель-Авів – Партизан 95:93 (27:22, 21:28, 24:27, 23:16)
Маккабі Тель-Авів: Люндберг 21 + 5 передач, Кларк 21 + 3 перехоплення, Сантос 17, Соркін 10, Бріссетт 9, Хоард 6 + 5 підбирань, Ліф 6, Блатт 3, Даутін 2
Партизан: Браун 19, Осетковскі 17 + 6 підбирань, Фернандо 17 + 6 підбирань, Бонга 14 + 5 підбирань, Пейн 11 + 6 передач, Джекірі 6 + 4 перехоплення, Калатес 6, Лакич 3
Панатінаїкос – Реал 82:81 (16:26, 20:18, 24:17, 22:20)
Панатінаїкос: Слукас 22, Грант 19 + 7 передач, Осман 12, Ернангомес 9 + 6 передач, Шортс 9, Фарід 6 + 6 підбирань, Холмс 3, Мітоглу 2
Реал: Лень 18 + 5 підбирань, Хезонья 13, Кампаццо 11 + 5 передач, Абальде 8, Океке 8, Юль 7, Феліз 5, Гаруба 4, Лайлз 2, Тавареш 2 + 6 підбирань
Баварія – Париж 81:75 (21:18, 13:13, 18:18, 29:26)
Баварія: Обст 26, Хессуп 15, Габріель 14 + 8 підбирань, Гіффай 8, Майк 6, Йович 5 + 5 передач, Да Сілва 4 + 5 підбирань, Фойгтманн 2, Холлатц 1
Париж: Хіфі 17 + 5 передач, Роден 15, Стівенс 12 + 5 передач, Робінсон 9 + 5 перехоплень, Кавальєр 6, Еррера 6, М’Байє 5, Морган 3, Докоссі 1, Файє 1
Барселона – Фенербахче 78:82 (14:29, 27:24, 15:20, 22:9)
Барселона: Пантер 24, Брізуела 11, Весели 10 + 7 підбирань, Парра 10, Саторанскі 8 + 7 передач, Кейл 5, Клайберн 4 + 5 підбирань, Лапровіттола 3, Шенгелія 3
Фенербахче: Біберович 19, Болдуїн 16 + 7 передач, Хортон-Такер 8, Берч 8 підбирань, Янтунен 7, Холл 7 + 5 передач, Меллі 7, Де Коло 6, Колсон 2, Бітім 2 + 5 підбирань
Мілан – Басконія 109:89 (32:29, 25:27, 27:15, 25:18)
Мілан: Букер 21 + 5 підбирань, ЛеДей 19, Шилдс 17, Брукс 14, Флаккадорі 10, Гудурич 10 + 6 передач, Елліс 9, Менніон 5 + 6 передач, Річчі 3, Данстон 1
Басконія: Ховард 21, Луваву-Кабарро 19, Сіммонс 14, Куручс 9, Форрест 8, Оморуї 7, Радзевічюс 4, Діоп 4 + 5 підбирань, Фріш 2, Спаньоло 1