Євроліга. Монако переміг Маккабі, Париж поступився Баварії
Фенербахче обіграло АСВЕЛ
близько 1 години тому
Євроліга. 9-й тур
Фенербахче – АСВЕЛ 81:67 (18:10, 27:24, 14:14, 22:19)
Фенербахче: Болдуїн 14 + 7 передач, Меллі 12 + 9 підбирань, Колсон 11, Біберович 10, Холл 10, Бостон 8, Берч 4 + 6 підбирань, Янтунен 3 + 3 передачі, Бако 3
АСВЕЛ: Траоре 18 + 5 підбирань, Вотсон 12 + 5 передач, Ндіайє 10, Сельяс 7, Месса 6, Вот’є 6, Атамна 5 + 4 передач, Нгуама 3
Дубай – Хапоель 97:109 (26:25, 22:22, 19:35, 30:27)
Дубай: Бейкон 36 + 5 підбирань, Елліс 16, Петрушев 11, Каменьяш 8, Кондіч 8 + 5 передач, Райт 7, Дангубич 5, Шанли 3, Абасс 3 + 4 підбирань
Хапоель: Браянт 25 + 7 підбирань, Міцич 19 + 6 передач, Мотлі 15, Блекні 15, Отуру 12, Вайнрайт 8 + 6 підбирань, Малкольм 7 + 8 підбирань, Одіасе 4, Джонс 4 + 4 передачі
Басконія – Віртус 87:76 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19)
Басконія: Луваву-Кабарро 16, Діалло 14 + 6 підбирань, Седекерскіс 13, Спаньоло 9, Новелл 9 + 4 передачі, Сіммонс 7 + 8 передач, Куручс 6, Віллар 4, Діоп 4 + 6 підбирань, Фріш 3, Діакіте 2
Віртус: Ньянг 18 + 12 підбирань, Едвардс 13, Морган 10, Джаллоу 10, Діуф 10, Олстон 5, Діарра 4, Пайола 3 + 6 передач, Смалайгич 3, Хеккетт 0 + 4 підбирань
Париж – Баварія 82:86 (23:14, 23:20, 19:23, 22:19)
Париж: Робінсон 22 + 5 передач, Хіфі 21, Еррера 12, М’Байє 9, Файє 6, Кавальєр 4 + 7, Хоммес 2, Бако 2, Докоссі 2, Аяаї 2 + 5 підбирань, Вілліс 0 + 5 підбирань
Баварія: Ретен-Мейс 16, Лучич 12 + 5 підбирань, Обст 12, Габріель 12 + 5 підбирань, Майк 9 + 5 підбирань, Болдуїн 8, Дінвідді 8 + 5 передач, Хессуп 3, Да Сілва 3 + 5 підбирань
Маккабі – Монако 107:112 (26:22, 23:24, 27:25, 20:25, 11:16)
Маккабі: Вокер 19, Ліф 18 + 5 підбирань, Хоард 16 + 10 підбирань, Соркін 15, Кларк 13 + 8 передач, Лаві 9 + 4 підбирань, Дібартоломео 7 + 4 передачі, Рейман 6 + 7 підбирань, Сантос 4, Блатт 0 + 6 передач
Монако: Джеймс 34 + 6 підбирань + 7 передач, Тайс 17 + 9 підбирань, Окобо 16 + 7 передач + 4 перехоплення, Блоссомгейм 15, Діалло 10 + 5 підбирань, Штразель 8 + 5 підбирань, Недович 3, Макунду 2, Міротич 2 + 5 підбирань
