Йокіч очолив рейтинг претендентів на MVP сезону НБА 2025/26
Зірка Денвера вирвалася вперед завдяки неймовірним виступам
близько 1 години тому
Сайт НБА опублікував свіжий Kia MVP Ladder, де Нікола Йокіч очолив список претендентів на нагороду найціннішого гравця сезону 2025/26.
Сербський центровий Наггетс продовжує вражати: у восьмиденний період він записав на свій рахунок 55 очок у матчі, тріпл-дабл 33-15-16 і 26 пунктів без штрафних. Йокіч лідирує в лізі за підбираннями та асистами, реалізує 67% кидків і набирає в середньому тріпл-дабл.
Денвер на п'ятиматчевій серії перемог, що підняло команду в боротьбу за Захід.
Другий — Шей Гілджес-Александер з Оклахоми, чий Тандер тримає найкращий рекорд конференції. Третій — Янніс Адетокумбо з Мілвокі, який веде Бакс за очками, підбираннями й асистами.
Нікола Йокіч (Денвер)
Шей Гілджес-Александер (Оклахома)
Янніс Адетокумбо (Мілвокі)
Лука Дончич (Лейкерс)
Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо)
Кейд Каннінгем (Детройт)
Донован Мітчелл (Клівленд)
Тайріз Максі (Філадельфія)
Алперен Шенгюн (Х'юстон)
Джейлен Брансон (Нью-Йорк)