Олег Гончар

Сайт НБА опублікував свіжий Kia MVP Ladder, де Нікола Йокіч очолив список претендентів на нагороду найціннішого гравця сезону 2025/26.

Сербський центровий Наггетс продовжує вражати: у восьмиденний період він записав на свій рахунок 55 очок у матчі, тріпл-дабл 33-15-16 і 26 пунктів без штрафних. Йокіч лідирує в лізі за підбираннями та асистами, реалізує 67% кидків і набирає в середньому тріпл-дабл.

Денвер на п'ятиматчевій серії перемог, що підняло команду в боротьбу за Захід.

Другий — Шей Гілджес-Александер з Оклахоми, чий Тандер тримає найкращий рекорд конференції. Третій — Янніс Адетокумбо з Мілвокі, який веде Бакс за очками, підбираннями й асистами.