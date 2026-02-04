Юта обіграла Індіану, Лейкерс розгромили Бруклін, Голден Стейт програв Філадельфії
Оклахома перемогла Орландо, Детройт виграв у Денвера
17 хвилин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Вашингтон — Нью-Йорк — 101:132 (22:38, 23:34, 26:30, 30:30)
Вашингтон: Керрінгтон 14, Міддлтон 12, Сарр 11 + 9 підбирань, Джордж 8, Кулібалі 3 – старт; Райлі 17, Джонсон 14, Беглі 11, Купер 9, Шемпені 2, Лабіссьєр 0, Гілл 0.
Нью-Йорк: Бріджес 23, Брансон 21, Анунобі 19, Таунс 19 + 15 підбирань, Харт 4 + 7 підбирань + 7 передач – старт; Шемет 14, Хукпорті 12 + 9 підбирань, Кларксон 12, Діавара 5, Колек 3 + 6 передач, Джонс 0, Джемісон 0.
Детройт — Денвер — 124:121 (32:27, 37:23, 24:30, 31:41)
Детройт: Каннінгем 29 + 10 передач + 5 втрат, Д. Робінсон 20, Дюрен 19 + 13 підбирань, Харріс 11, Томпсон 10 – старт; Стюарт 11, Грін 7, Холланд 7, Дженкінс 6, Леверт 4.
Денвер: Дж. Мюррей 32 + 8 передач, Йокич 24 + 15 підбирань + 5 втрат, Вотсон 17, К. Браун 6, Пікетт 0 – старт; Стротер 15 + 8 підбирань, Валанчюнас 11 + 11 підбирань, Б. Браун 10, Хардуей 6, Ннаджі 0.
Індіана — Юта — 122:131 (32:25, 24:31, 33:40, 33:35)
Індіана: Уокер 24 + 8 втрат, Ферфі 14 + 7 підбирань + 6 передач, Джонс 12 + 8 передач, Хафф 12, Шеппард 8 – старт; Джексон 24, Джексон 11 + 10 підбирань, Томпсон 11, Пітер 6.
Юта: Маркканен 27, Бейлі 19, Коллієр 17 + 22 передачі, Філіповскі 16 + 16 підбирань, Вільямс 14 – старт; Сенсабо 20, Михайлюк 18.
Бруклін — Лейкерс — 109:125 (23:45, 17:24, 34:31, 35:25)
Бруклін: Портер 21 + 10 підбирань, Дьомін 11 + 6 втрат, Клекстон 10, Траоре 7, Клауні 6 – старт; Шарп 19 + 14 підбирань, З. Вільямс 17, Томас 8, Вольф 7, Сараф 3, Пауелл 0.
Лейкерс: Джеймс 25 + 7 передач, Дончич 24 + 5 втрат, Ларевія 18, Ейтон 7 + 8 підбирань, Смарт 6 – старт; Рівз 15, Хейс 9, Вандербілт 6, Хатімура 5, Джеймс-молодший 4, Кнехт 4, Тіммі 2, Вінсент 0, Клебер 0.
Маямі — Атланта — 115:127 (23:33, 27:34, 31:31, 34:29)
Маямі: Ларссон 18, Фонтеккйо 18, Адебайо 16 + 14 підбирань, Гарднер 14, Мітчелл 4 + 10 передач – старт; Хакес 21 + 8 підбирань, Уейр 9 + 8 підбирань, Якучіоніс 5, Йович 5, Янг 3, Сміт 2, Джонсон 0.
Атланта: Джонсон 29 + 11 підбирань + 11 передач, Александер-Вокер 19 + 7 передач, Рісаше 7 + 7 підбирань, Деніелс 2, Колоко 2 – старт; Макколум 26, Кісперт 13, Кеннард 12, Ньюелл 8, Гуйє 6, Воллес 3.
Даллас — Бостон — 100:110 (29:32, 15:20, 23:34, 33:24)
Даллас: Флегг 36 + 9 підбирань + 6 передач, Калеб Мартін 13, Крісті 10, Геффорд 10 + 12 підбирань, Маршалл 9 + 8 підбирань – старт; Харді 7, Пауелл 4, Томпсон 4, Сіссе 4, Нембхард 3, Келлі 0.
Бостон: Браун 33 + 11 підбирань, Вайт 11 + 8 передач, Хаузер 11, Кета 8 + 8 підбирань, Шайєрман 3 + 7 підбирань – старт; Прітчард 26 + 7 передач, Гарза 16, Гонсалес 2, Волш 0.
Мілвокі — Чикаго — 131:115 (39:24, 38:28, 28:37, 26:26)
Мілвокі: Кузма 31 + 10 підбирань + 6 передач, Роллінз 21 + 7 підбирань + 10 передач, Грін 17, Тернер 15, Коффі 2 – старт; Трент 15, Ненс 15 + 8 підбирань, Сімс 9 + 9 підбирань, Ентоні 4, Джексон 2, Т. Адетокумбо 0.
Чикаго: Бузеліс 22 + 5 блок-шотів, Вайт 21 + 10 підбирань, Досунму 17 + 8 передач, Сміт 16, Окоро 9 – старт; Вільямс 17, Террі 6, Кавамура 5 + 7 передач, Олбрич 2 + 7 підбирань.
Оклахома-Сіті — Орландо — 128:92 (39:14, 29:27, 26:27, 34:24)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер 20 + 9 передач, Дорт 18, Холмгрен 16 + 10 підбирань, Гартенштайн 12 + 10 підбирань + 10 передач, Воллес 5 – старт; Джо 22, К. Вільямс 11 + 7 підбирань, Віггінс 9, Карузо 6, Джейлін Вільямс 5 + 9 підбирань, Янгблад 2, Дженг 2.
Орландо: Саггс 20 + 6 передач, Банкеро 17, Блек 10, Картер 9 + 7 підбирань, Бейн 7 – старт; Пенда 11, М. Вагнер 8, Ховард 7, да Сілва 3, Річардсон 0, Айзек 0, Джонс 0.
Голден Стейт — Філадельфія — 94:113 (32:31, 23:27, 16:26, 23:29)
Голден Стейт: Сантос 13, Муді 12, Хорфорд 10, Подземскі 8, Др. Грін 6 + 7 підбирань – старт; Спенсер 13 + 5 втрат, Мелтон 10 + 6 передач, Пост 10, Хілд 9, Річард 3, Пейтон II 0, Леонс 0, Джексон-Девіс 0.
Філадельфія: Еджкомб 25 + 7 підбирань + 7 передач, Убре 15, Максі 14, Драммонд 12 + 12 підбирань, Барлоу 10 – старт; Уотфорд 16 + 8 підбирань, Бона 11 + 7 підбирань, Граймс 10, Уокер 0, Маккейн 0, Едвардс 0, Брум 0.
Портленд — Фінікс — 125:130 (41:30, 31:37, 22:34, 31:29)
Портленд: Грант 23, Шарп 19, Холідей 15 + 6 передач + 5 втрат, Клінган 14 + 15 підбирань, Камара 13 + 11 підбирань – старт; Р. Вільямс 14 + 8 підбирань, Сіссоко 12, Веслі 10, Крейчі 5, Лав 0.
Фінікс: Гіллеспі 30 + 10 передач, Аллен 24, Вільямс 24 + 12 підбирань, Брукс 11, О’Ніл 11 + 7 підбирань – старт; Гудвін 16 + 10 підбирань + 5 перехоплень, Ігодаро 8 + 6 передач, Данн 6, Ліверс 0, Буей 0.