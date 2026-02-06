Юта поступилася Атланті, Даллас пограв Сан-Антоніо, перемоги Лейкерс та Голден Стейт
Шарлот виграв у Х’юстона, Торонто розбили Чикаго
близько 3 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Орландо Меджик — Бруклін Нетс — 118:98;
Детройт Пістонс — Вашингтон Візардс — 117:126;
Атланта Гокс — Юта Джаз — 121:119;
Торонто Репторс — Чикаго Буллз — 123:107;
Х’юстон Рокетс — Шарлотт Горнетс — 99:109;
Даллас Маверікс — Сан-Антоніо Сперс — 123:135;
Фінікс Санс — Голден Стейт Ворріорз — 97:101;
Лос-Анджелес Лейкерс — Філадельфія Сіксерс — 119:115.