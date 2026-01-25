Юта поступилася Маямі, Лейкерс виграв у Далласа, Чикаго програв Бостону
Клівленд був сильнішим за Орландо, Філадельфія поступилася Нью-Йорку
42 хвилини тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Шарлотт – Вашингтон 119:115 (35:34, 31:24, 27:23, 26:34)
Шарлотт: Міллер 21 + 10 підбирань + 6 передач + 5 втрат, Болл 20 + 11 передач, Бріджес 20, Кніппел 16, Діабате 11 + 14 підбирань – старт; Секстон 9, Колкбреннер 8, Грін 6, Джеймс 6, Г. Вільямс 2.
Вашингтон: Джонсон 26, Сарр 24, Керрінгтон 15 + 8 передач, Джордж 11 + 8 підбирань + 7 передач, Райлі 7 – старт; Шемпені 15 + 11 підбирань, Воткінс 11 + 6 перехоплень, Бренем 3, Купер 3, Гілл 0.
Філадельфія – Нью-Йорк 109:112 (34:34, 30:26, 13:30, 32:22)
Філадельфія: Ембіід 38 + 11 підбирань, Максі 22 + 6 передач, Еджкомб 14, Убре 14 + 7 підбирань, Джордж 9 – старт; Барлоу 4, Граймс 4, Бона 2, Вотфорд 2.
Нью-Йорк: Брансон 31 + 6 передач, Анунобі 23 + 7 підбирань, Харт 10 + 13 підбирань + 7 передач, Таунс 10, Бріджес 9 – старт; Шемет 12, Макбрайд 9, Робінсон 6 + 10 підбирань, Хукпорті 2, Ябуселе 0.
Орландо – Клівленд 105:119 (23:25, 25:30, 22:27, 35:37)
Орландо: Банкеро 27, Бейн 20, Блек 16, Картер 11, Саггс 9 + 6 передач – старт; М. Вагнер 13, Річардсон 4, Пенда 3, Бітадзе 2, Сілва 0.
Клівленд: Мітчелл 36 + 9 передач, Тайсон 17, Е. Моблі 13 + 7 підбирань, Вейд 10, Аллен 8 – старт; Проктор 12, Томлін 9, Болл 6 + 8 підбирань, Портер 4, Браянт 4.
Чикаго – Бостон 114:111 (30:28, 22:30, 36:27, 26:26)
Чикаго: Вайт 22 + 7 передач, Вучевич 16 + 7 підбирань + 6 передач, Бузеліс 14 + 8 підбирань, Сміт 14 + 9 підбирань, Окоро 12 – старт; Хертер 12, Досунму 10, Вільямс 10, Гідді 4 + 8 підбирань + 10 передач + 5 втрат.
Бостон: Браун 33 + 8 підбирань, Вайт 15 + 7 підбирань + 7 передач, Прітчард 10 + 7 передач, Хаузер 8, Вільямс 2 – старт; Саймонс 21, Волш 7, Кета 6, Гарза 4, Гонсалес 3, Шайєрман 2.
Даллас – Лейкерс 110:116 (28:37, 24:28, 35:14, 23:37)
Даллас: Крісті 24, Маршалл 21 + 11 підбирань, Калеб Мартін 17, Флегг 16 + 7 підбирань + 6 передач, Пауелл 0 + 7 підбирань – старт; Вільямс 20, Томпсон 6, Геффорд 2, Вашингтон 2, Нембхард 2, Робінсон-Ерл 0.
Лейкерс: Дончич 33 + 8 підбирань + 11 передач + 5 втрат, Джеймс 17 + 8 підбирань, Смарт 13 + 7 підбирань, Ларевія 13, Ейтон 9 + 11 підбирань – старт; Хатімура 17 + 8 підбирань, Вандербілт 8, Хейс 6, Вінсент 0, Тіммі 0.
Юта – Маямі 116:147 (34:35, 18:38, 37:35, 27:39)
Юта: Джордж 19, Нуркич 17 + 10 підбирань + 12 передач, Бейлі 12, Михайлюк 8, Вільямс 5 – старт; Сенсабо 23, Коллієр 16 + 9 передач, Філіповські 9, Клейтон 5, Андерсон 2.
Маямі: Адебайо 26 + 15 підбирань, Ларссон 20, Віггінс 17 + 6 передач, Павелл 13 + 6 передач, Якучіоніс 12 – старт; Йович 23, Фонтеккйо 14, Хакес 9 + 7 підбирань, Сміт 6 + 10 підбирань + 5 перехоплень, Джонсон 5, Гарднер 2.
