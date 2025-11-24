Юта у важкому матчі програла Лейкерс, Оклахома розгромила Портленд, Бостон здолав Орландо
Філадельфія поступилася Майамі, Сан-Антоніо програв Фініксу
близько 7 годин тому
НБА. Регулярний чемпіонат
Філадельфія – Майамі 117:127 (27:37, 40:34, 26:28, 24:28)
Філадельфія: Максі (27 + 6 передач), Граймс (15), Драммонд (14 + 24 підбирання), Джордж (10), Едвардс (7) — старт; Уотфорд (19 + 9 підбирань + 7 передач), Маккейн (15), Барлоу (9), Салліс (1), Уокер (0), Брум (0).
Майамі: Пауелл (32), Уейр (20 + 16 підбирань), Адебайо (18 + 13 підбирань), Мітчелл (8 + 8 підбирань + 12 передач), Ларссон (6 + 7 підбирань + 8 передач) — старт; Хакес (22 + 7 передач), Сміт (9), Фонтеккйо (6), Джонсон (4), Янг (2), Гарднер (0).
Атланта – Шарлотт 113:110 (28:25, 25:30, 39:33, 21:22)
Атланта: Джонсон (28 + 8 підбирань + 11 передач), Александер-Уокер (23), Деніелс (22 + 9 підбирань + 6 передач), Оконгву (20 + 7 підбирань), Рисаше (5) — старт; Воллес (10), Гуйє (4), Крейчі (1), Ньюелл (0).
Шарлотт: Кніппел (28), Секстон (22), Бріджес (21), Джеймс (7), Пламлі (6 + 8 підбирань + 6 передач) — старт; Діабате (12 + 11 підбирань), Макнілі (6), Сімпсон (5), Менн (3), Пітерсон (0).
Торонто – Бруклін 119:109 (34:28, 31:30, 22:24, 32:27)
Торонто: Барнс (17 + 7 підбирань + 4 блок-шоти), Барретт (16), Інгрем (14), Куїклі (13 + 7 підбирань), Мамукелашвілі (12) — старт; Волтер (16), Дік (12), Шед (11 + 9 передач), Агбаджі (6), Мюррей-Бойлс (2).
Бруклін: Портер (25), Клауні (22 + 5 втрат), Клекстон (10 + 11 підбирань), Демін (5), Менн (3) — старт; Мартін (26), Пауелл (6), Шарп (5), З. Вільямс (5), Вілсон (2).
Бостон – Орландо 138:129 (32:27, 48:30, 30:32, 28:40)
Бостон: Браун (35 + 8 передач), Прітчард (19 + 8 передач), Уайт (16 + 7 підбирань), Кета (6), Уолш (5) — старт; Саймонс (23), Майнотт (16 + 7 підбирань), Хаузер (14), Шайєрман (2), Буше (1), Гонсалес (1).
Орландо: Бейн (18), Ф. Вагнер (15 + 8 підбирань), Блек (14), Сілва (9), О. Робінсон (7) — старт; Ховард (30 + 7 підбирань), Річардсон (18), Пенда (13 + 8 підбирань), Джонс (3 + 6 передач), Кейн (2), Айзек (0).
Клівленд – Кліпперс 120:105 (27:24, 32:28, 33:27, 28:26)
Клівленд: Мітчелл (37 + 8 підбирань + 6 передач), Е. Моблі (18 + 10 підбирань), Хантер (17), Гарленд (8 + 8 передач), Тайсон (7) — старт; Проктор (11), Томлін (8), Уейд (5), Ненс (3), Траверс (3), Брайант (3).
Кліпперс: Зубац (33 + 18 підбирань), Ленард (20), Харден (19 + 6 передач), Данн (9), Коллінз (5) — старт; Батюм (6), Сендерс (5), Браун (3), Крісті (3), Пол (2), Б. Лопес (0), Телфорт (0), Нідерхойзер (0).
Оклахома-Сіті – Портленд 122:95 (39:18, 28:28, 29:22, 26:27)
Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер (37 + 7 передач), Уоллес (7), Хартенштайн (7 + 14 підбирань), Дорт (5), Холмгрен (5 + 9 підбирань) — старт; Мітчелл (20), Джо (10), Карлсон (8), Дженг (8), Карузо (5), Барнхайзер (5), Джейлін Вільямс (5), Янгблад (0).
Портленд: Грант (21), Авдія (11), Клінган (8 + 8 підбирань), Сіссоко (7), Камара (4) — старт; Рупер (10), Мюррей (9 + 7 підбирань), Лав (8), Ян Ханьсен (8), Ріт (6), Кук (3).
Юта – Лейкерс 106:108 (30:32, 25:30, 26:22, 25:24)
Юта: Джордж (27 + 8 передач), Маркканен (20 + 7 підбирань), Михайлюк (12), Нуркіч (11 + 10 підбирань), Бейлі (10) — старт; Коллієр (10), Сенсабо (5), Філіповські (4), Лав (4 + 9 підбирань), Хендрікс (3), Вільямс (0).
Лейкерс: Дончич (33 + 11 підбирань + 8 передач + 6 втрат), Рівз (22 + 10 підбирань), Джеймс (17 + 8 передач), Хатімура (13), Ейтон (2) — старт; Смарт (6), Ларевія (5), Хейс (5), Вінсент (3), Клебер (2).
Фінікс – Сан-Антоніо 111:102 (25:30, 24:26, 37:24, 25:22)
Фінікс: Брукс (25), Букер (24 + 7 передач), Гудвін (15 + 10 підбирань), Вільямс (14 + 11 підбирань), О'Ніл (9) — старт; Гіллеспі (15 + 6 передач), Ліверс (5), Річардс (2), Ігодаро (2).
Сан-Антоніо: Фокс (26), Васселл (17), Барнс (11), Шемпені (10 + 12 підбирань), Корнет (8) — старт; Джонсон (14), Сохан (7), Браян (5), Олінік (4), Джонс-Гарсія (0).