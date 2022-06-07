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«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Мітчелла

«Джаз» мають намір будувати команду навколо захисника
Баскетбол НБА
07 червня 21:40
«Юта» відмовила кільком клубам в обміні Мітчелла

«Юта» відмовила кільком клубам у відповідь на пропозиції про обмін захисника Донована Мітчелла, повідомляє The Athletic. Як повідомляє джерело, керівництво клубу дає зрозуміти, що вони мають намір будувати команду навколо Мітчелла.

При цьому, як інформує джерело, «Юта» готова розглянути пропозиції по будь-якому іншому гравцеві, включаючи центрового Руді Гобера. Найбільший інтерес серед команд ліги викликають француз і форвард Богян Богданович.

«Юта» не змогла вийти до другого раунду плей-офф НБА, поступившись в серії «Далласу».

Рене Тер Велде
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Донован Мітчелл Юта Джаз

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