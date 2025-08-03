Олег Гончар

Жіноча НБА (WNBA) оголосила про арешт особи, яка кинула секс-іграшку на майданчик під час матчу Атланта Дрім проти Голден Стейт Валкіріс, який пройшов 29 липня в Коледж-Парку, Джорджія.

Інцидент стався наприкінці четвертої чверті за рахунку 75:75, коли гра була зупинена після того, як зелений предмет приземлився біля лінії штрафного кидка. За даними ESPN, поліцейський прибрав об’єкт, використавши рушник.

1 серпня, подібний інцидент повторився під час матчу Валкіріс проти Чикаго Скай (73:66) у Чикаго, коли секс-іграшку кинули під кільце в третьій чверті. Суддя відкинув предмет убік, після чого його прибрали. Невідомо, чи був заарештований винуватець другого випадку.

WNBA у заяві для ESPN наголосила, що будь-які предмети, кинуті на майданчик, створюють ризик для гравців, суддів і вболівальників.

Відповідно до стандартів безпеки, порушники будуть негайно видалені з арени, отримуватимуть річну заборону на відвідування матчів і можуть бути притягнуті до відповідальності.