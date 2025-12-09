Загкліс повідомив, коли стартує НБА Європа
Генсек FIBA назвав реалістичну дату запуску
близько 1 години тому
Генеральний секретар FIBA Андреас Загкліс розповів про плани запуску НБА Європа. Слова функціонера навів портал Eurohoops.
За словами Загкліса, до цієї дати мають отримати всі моживі дозволи.
«Потрібні формальні дозволи від НБА та Центрального бюро FIBA, однак жовтень 2027 року виглядає цілком досяжним терміном. Це стане ідеальним завершенням чемпіонату світу в Досі та водночас стартом нового проєкту, який здатен суттєво підсилити європейський клубний баскетбол».
Раніше виконавчий директор НБА Європа Джордж Айвазоглу повідомив, що ліга включатиме команди з 7 країн та 12 міст: Лондон, Манчестер, Рим, Мілан, Барселона, Мадрид, Париж, Ліон, Берлін, Мюнхен, Афіни, Стамбул. 8 з них — міста Євроліги.
