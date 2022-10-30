Леброн Джеймс – найкращий в історії НБА за кількістю матчів з 20+ очками
Захисника «Сан-Антоніо» відрахували з команди за ексгібіціонізм
Джошуа Прімо має психічний розлад
Як повідомляє ЗМІ, баскетболіст неодноразово демонстрував перед дівчатами свої інтимні місця. Також адвокат однієї з дівчат, стверджує, що баскетболіст навмисно з'явився перед нею в оголеному вигляді.
Клуб не називав офіційну причину виключення Прімо. Сам баскетболіст, коментуючи цю ситуацію, зізнався, що має проблеми з психічним здоров'ям.
Раніше ми повідомляли про божевільному ассіст Дончіча.
Коментарі 0