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Захисника «Сан-Антоніо» відрахували з команди за ексгібіціонізм

Джошуа Прімо має психічний розлад
Баскетбол НБА
30 жовтня 18:29
Захисника «Сан-Антоніо» відрахували з команди за ексгібіціонізм
Захисник «Сан-Антоніо» Джошуа Прімо був відрахований з команди за прояв ексгібіціонізму, повідомляє ESPN.

Як повідомляє ЗМІ, баскетболіст неодноразово демонстрував перед дівчатами свої інтимні місця. Також адвокат однієї з дівчат, стверджує, що баскетболіст навмисно з'явився перед нею в оголеному вигляді. 

Клуб не називав офіційну причину виключення Прімо. Сам баскетболіст, коментуючи цю ситуацію, зізнався, що має проблеми з психічним здоров'ям. 

Раніше ми повідомляли про божевільному ассіст Дончіча.
Денис Сєдашов
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Сан-Антоніо Сперс

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