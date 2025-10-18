Запоріжжя перемогло Кривбас у Суперлізі
Брекстон Лавінгс став героєм матчу з 25 очками
23 хвилини тому
В рамках Суперліги України з баскетболу Запоріжжя на домашньому майданчику обіграло Кривбас із рахунком 92:87.
Найрезультативнішим гравцем став форвард Запоріжжя Брекстон Лавінгс, який набрав 25 очок, додавши 6 підбирань і 3 передачі.
Господарі відігралися після слабкого першого періоду, вигравши другий і третій, а в четвертому закріпили перевагу.
Запоріжжя – Кривбас 92:87 (21:28, 24:18, 21:19, 26:22)
Запоріжжя: Ловінгс 25 + 6 підбирань + 3 передачі + 3 перехоплення, Метьюз 20 + 6 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення + 2 блок-шота - 3 втрати, Ліщина 18 + 11 підбирань, Ейса 15 + 10 підбирань - 4 втрати, Буц 11 + 4 блок-шота — старт, Величко 2, Кліманов 1, Кіктєв 0
Кривбас: Хілл 19 + 10 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень, Пікок 18 + 5 підбирань + 3 передачі, Скіра 12 - 4 втрати, Водолазський 11 + 4 передачі, Бібіков 3 — старт, Триколенко 21 + 8 підбирань, Бречка 3, Коротченко 0, Нагорний 0, Кобилінський 0