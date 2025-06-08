Збірна України 3х3 програла Польщі та не вийшла на ЧЄ-2025

Олег Гончар

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Польщі з рахунком 12:16 у чвертьфіналі кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи-2025, що проходить в Бухаресті, Румунія.

Поразка завершила для України боротьбу за вихід на турнір у Данії.

Найрезультативнішим гравцем української команди став Максим Закурдаєв, який набрав 4 очки, зокрема реалізувавши єдиний двоочковий кидок. Олег Бондаренко та Ілля Кабацюра додали по 3 очки, а Євген Балабан – 2.

Турнір у Бухаресті зібрав 11 чоловічих команд, але лише чотири здобули путівки на Євробаскет.