Олег Гончар

На чемпіонаті Європи U-16 у Дивізіоні В, який проходить у Скоп’є (Північна Македонія), кадетська чоловіча збірна України зазнала поразки від Хорватії з рахунком 69:79.

Матч мав вирішальне значення для виходу з першого місця в групі С, але Хорватія, яка не зазнала жодної поразки, виявилася сильнішою. Українці розпочали гру активно, лідируючи в першій чверті, а в другій завдяки ривку досягли переваги в +10. Проте після тайм-ауту хорвати перехопили ініціативу, пішовши на перерву зі своєю перевагою у чотири очки.

У другій половині гри Україна не змогла повернути контроль. Хорватія збільшила відрив до десяти очок у третій чверті та до п'ятнадцяти у четвертій.

Найрезультативнішим у складі України став Дмитро Даценко — 19 очок, 5 підбирань, 4 перехоплення, Євген Татунчак додав — 14 очок і 9 підбирань.

З трьома перемогами в п’яти матчах Україна посідає друге місце в групі. Її вихід у плей-оф залежить від результату матчу між Данією та Нідерландами — перемога Данії забезпечить українцям путівку до наступного етапу.

Чемпіонат Європи U-16. Чоловіки, група С

Україна — Хорватія — 69:79 (16:15, 15:20, 17:21, 21:23)

Україна: Петрик 5, Дьордяй 2, Даценко 19 + 5 підбирань + 4 перехоплення, Татунчак 14 + 9 підбирань, Ганицький 6 + 10 підбирань – старт; Шерстюк 13, Покойовий 6, Свиридов 4 + 5 підбирань.