Збірна України U-20 програла третій матч поспіль на Євробаскеті
Команда посіла останнє місце в групі
30 хвилин тому
Чоловіча збірна України U-20 завершила груповий етап на чемпіонаті Європи-2025 в дивізіоні А.
В останньому матчі в групі синьо-жовті грали з Італією й після поразок від Німеччини та Бельгії їм була необхідна впевнена перемога. Однак, Україна поступилася з рахунком 60:80.
Італія розгромила Україну в першій чверті з рахунком 27:5 й після цього вони не розгубили перевагу.
Найрезультативнішим у України став Данило Сіпало — 11 очок. Вісім балів у конкурента Сипала на позиції Максима Кличка.
Італія — Україна — 80:60 (27:5, 18:18, 18:20, 17:17)