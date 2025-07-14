Олег Гончар

Чоловіча збірна України U-20 завершила груповий етап на чемпіонаті Європи-2025 в дивізіоні А.

В останньому матчі в групі синьо-жовті грали з Італією й після поразок від Німеччини та Бельгії їм була необхідна впевнена перемога. Однак, Україна поступилася з рахунком 60:80.

Італія розгромила Україну в першій чверті з рахунком 27:5 й після цього вони не розгубили перевагу.

Найрезультативнішим у України став Данило Сіпало — 11 очок. Вісім балів у конкурента Сипала на позиції Максима Кличка.

Італія — Україна — 80:60 (27:5, 18:18, 18:20, 17:17)