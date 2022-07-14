Збірна України U20 виграла другий матч поспіль на Євробаскеті

Українки виявилися сильнішими Грузії

У Скоп'є ( Північна Македонія ) на чемпіонаті Європи U-20 з баскетболу в дивізіоні Б жіноча збірна України обіграла Грузію з рахунком 58:37.



Чемпіонат Європи U20. Жінки. дивізіон Б

Україна – Грузія – 58:37 (16:4, 18:11, 16:8, 8:14)

Україна: Семенчук 2, Черкаська 0, Кучерньонок 17, Панькіна 0 + 6 підбирань, Самур 3 — старт, Кіба 17, Дубнюк 15, Діке 1 + 12 підбирань + 4 блок-шота, Іванюк 3 + 5 підбирань + 5 передач, Пашкіна 0, Ростоцька 0 + 6 підбирань.



Ця перемога стала для українок другий поспіль. Раніше синьо-жовті перемогли Албанію з рахунком 79:52.

Відзначимо, що в стартових трьох матчах українки програли Греції, Туреччини та Швейцарії.