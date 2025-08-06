Збірна України в прекваліфікації на ЧС-2027 стартувала з поразки на останніх секундах
Команда Багатскіса програла з мінімальною різницею в завершенні напруженого матчу
44 хвилини тому
В рамках прекваліфікації до чемпінату світу-2027 збірна України зіграла з командою Швейцарії.
Підопічні Айнарса Багатскіса програли з рахунком 64:66.
Швейрцарія виграла першу чверть, але всього з різницею в чотири очки. У другій десятихвилинці гра вирівнялась.
На отанню чверть Україна вийшлла з перевагою в два бали, але швидко її втратила та дозволила супернику зробити відрив. Однак, в кінцівці рахунок знову став рівним і переможець визначився на останніх секундах завдяки проходу швейцарців під кільце.
ЧС-2027. Прекваліфікація
Швейцарія — Україна — 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17)