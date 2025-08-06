Олег Гончар

В рамках прекваліфікації до чемпінату світу-2027 збірна України зіграла з командою Швейцарії.

Підопічні Айнарса Багатскіса програли з рахунком 64:66.

Швейрцарія виграла першу чверть, але всього з різницею в чотири очки. У другій десятихвилинці гра вирівнялась.

На отанню чверть Україна вийшлла з перевагою в два бали, але швидко її втратила та дозволила супернику зробити відрив. Однак, в кінцівці рахунок знову став рівним і переможець визначився на останніх секундах завдяки проходу швейцарців під кільце.

ЧС-2027. Прекваліфікація

Швейцарія — Україна — 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17)