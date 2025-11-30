Збірна України зіграє з Данією у відборі на ЧС-2027
Україна спробує закріпитись на першій позиції
близько 21 години тому
30 листопада збірна України зіграє матч другого кола відбору на чемпіонат світу-2027.
Матч розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Україна після перемоги над Грузією (92:79) очолила групу разом з Іспанією.
З чотирьох найкращих команд групи до наступного етапу вийдуть три найкращі.
На другому етапі групи А і В об’єднаються зі збереженням очок і вони зіграють з серпня 2026 по березень 2027 року. На ЧС-2027 вийдуть по три найкращі збірні з кожної групи другого раунду.