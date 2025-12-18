Жальгіріс програв Анадолу Ефес, Басконія перемогла Монако
Баварія поступилась АСВЕЛу, Віртус розбив Партизан
6 хвилин тому
Євроліга. 16-й тур
Жальгіріс — Анадолу Ефес — 64:87 (17:28, 18:9, 16:26, 13:24)
Жальгіріс: Вільямс-Госс 11, Франсіско 10 + 5 передач, Бірутіс 9, Улановас 9 + 6 підбирань, Тубеліс 6 + 6 підбирань, Сірвідіс 5, Райт 4, Браздейкіс 3, Слева 3, Гідрайтіс 2, Ло 2,
Анадолу Ефес: Свайдер 18, Пор’є 14 + 6 підбирань, Лойд 12, Бобуа 9, Джонс 8, Вайлер-Бебб 7 + 13 передач, Мутаф 5, Смітс 5 + 5 підбирань, Хазер 4, Кордіньє 4, Йилмаз 1
АСВЕЛ — Баварія — 76:74 (15:22, 27:16, 9:24, 25:12)
АСВЕЛ: Ертель 15, Вотсон 14 + 6 передачі, Траоре 11 + 6 підбирань, Сельяш 9, Де Коло 8, Харрисон 8, Ндіайє 5 + 3 блок-шоти, Масса 4, Лайті 2
Баварія: Діннуїді 15 + 5 передач, Йович 12 + 3 перехоплення, Майк 10, Фойгтманн 9 + 5 підбирань, Обст 8, Да Сілва 7, Лучич 6, Габріель 5, Хессуп 2
Партизан — Віртус — 68:86 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23)
Партизан: Браун 15, Вашингтон 14, Фернандо 10 + 7 підбирань, Бонга 9 + 6 підбирань, Марінкович 9, Калатес 7 + 6 підбирань + 5 передач, Мілтон 4, Джонс 0 + 2 перехоплення
Віртус: Едвардс 20, Олстон 14 + 5 перехоплень, Морган 14 + 5 передач, Діуф 9, Ньянг 8, Смалайгич 7, Хеккет 5, Акеле 4 + 5 підбирань, Пайола 2 + 2 перехоплення, Джаллоу 2 + 6 підбирань, Вільдоза 1 + 3 передачі
Басконія — Монако — 85:73 (17:14, 26:20, 19:21, 23:18)
Басконія: Луваву-Кабарро 19 + 7 підбирань, Форрест 17 + 5 передач, Ховард 12, Радзевічюс 12 + 5 підбирань, Спаньоло 9, Сіммонс 6, Діоп 4 + 8 підбирань, Фріш 3 + 5 підбирань, Курцч 2 + 6 підбирань, Оморуї 1
Монако: Джеймс 21 + 5 підбирань + 5 передач, Тайс 10 + 7 підбирань, Міротич 9, Діалло 9, Окобо 8, Бегарін 6, Штразель 4, Хейз 3, Блоссомгейм 2, Тарпі 1
