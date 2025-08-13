Олег Гончар

Баскетбольний клуб Каунас Жальгіріс оголосив про припинення співпраці з турецькою клінікою естетичної стоматології Lema Clinic через її зв’язки з особами, які підтримують Росію у війні проти України. Про це повідомила пресслужба клубу.

Співпраця, розпочата 11 серпня, була зупинена ще до фактичного старту після того, як стало відомо про зв’язки клініки з державою-агресором. Рішення про розірвання контракту було ухвалено негайно, хоча юридичні формальності зайняли певний час.

Клуб визнав помилку у виборі партнера, не оцінивши належним чином його діяльність та маркетингову стратегію. Жальгіріс наголосив, що бізнес-підхід Lema Clinic не відповідає цінностям клубу.

Жальгіріс неодноразово підтримував Україну, проводив благодійні кампанії та виділяв кошти на допомогу українським організаціям, демонструючи чітку позицію проти російської агресії.