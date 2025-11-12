Олег Гончар

У дебютному матчі відбору до чемпіонату Європи-2027 жіноча збірна України перемогла Чорногорію з рахунком 71:65. Не вплинула на результат й відсутність травмованої Дарії Дубнюк, яка надовго вибула.

Матч розпочався з переваги України, хоча першу чверть виграли всього з різницею в два очки. У другій Чорногорія перехопила ініціативу й повела в рахунку.

Після великої українки повернули контроль і спершу впевнено забрали третю чверть, а в четвертій не віддали перемогу.

Лідерками стали Міріам Уро-Нілє (20 очок) та Аліна Ягупова (12 очок, 11 асистів, 9 підбирань).

Чорногорія – Україна 65:71 (16:18, 18:15, 13:21, 18:17)

Україна: Алексейчик 8 + 4 перехоплення, Ягупова 12 + 9 підбирань + 11 передач, Філевич 4 + 5 підбирань, Уро-Ніле 20 + 5 підбирань, Юркевічус 15 + 15 підбирань – старт; Ляшко 7, Бойко 3, Лапхан 2, Панчук 0, Ковтун 0