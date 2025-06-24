Олег Гончар

Лідер Індіани Пейсерз Тайріз Халібертон отримав — розрив ахіллового сухожилля правої ноги в сьомому матчі фінальної серії плей-оф НБА проти Оклахома-Сіті Тандер. Про це повідомив інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Травма сталася в першій чверті, і за сім хвилин на майданчику Халібертон встиг набрати 9 очок, влучивши 3 з 4 триочкових кидків, але припустився однієї втрати. Індіана поступилася з рахунком 91:103, програвши серію 3-4, а Оклахома вперше здобула титул.

Раніше, у п’ятому матчі фіналу, Халібертон уже травмував правий литковий м’яз, але продовжував грати в наступних іграх із пошкодженням. Травма ахілла може залишити 25-річного розігруючого поза грою на тривалий період, що стане ударом для Індіани перед сезоном 2025/26.

Халібертон, який у сезоні 2024/25 набирав у середньому 20,7 очка та 10,9 передачі, вважається одним із найкращих молодих плеймейкерів НБА.