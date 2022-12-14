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5 українців побіжать спринт на останньому у 2022 році Кубку світу

Склад не змінився в порівнянні з етапом у Гохфільцені
Біатлон Кубок світу з біатлону
14 грудня 19:21
5 українців побіжать спринт на останньому у 2022 році Кубку світу
Фото: biathlon.com.ua

15 грудня в Ансі розпочнеться етап Кубку світу з біатлону.

У перший змагальний день відбудеться чоловічий спринт. Збірна України буде представлена п’ятьма спортсменами:

Артем Прима (16), Антон Дудченко (18), Богдан Цимбал (40), Віталій Мандзин (82), Тарас Лесюк (101).

Олена Білосюк розповіла, що 24 лютого отримала повістку.

Олег Шумейко-молодший
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Збірна України з біатлону

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