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Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
Також з командою тренується і Валентина Семеренко
14:54
Юлія Джима / Фото - FacebookЖіноча збірна України з біатлону початку перший тренувальний збір в цьому міжсезонні.
Українські біатлоністки працюють під керівництвом Олександра Кравченко в Сянках. У зборі повинні були взяти участь спортсменки з команди А: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина і Анна Кривонос.
Однак Блашко і Джима приступлять до підготовки до сезону вже в Словенії. Білосюк не змогла приєднатися до тренувань команди через службу в Національній гвардії України.
У Сянках тренуються Петренко, Кривонос, Меркушина і Валентина Семеренко, яка входить до складу команди Б.
Раніше свій збір розпочала і чоловіча збірна України з біатлону.