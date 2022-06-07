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Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках

Також з командою тренується і Валентина Семеренко
Біатлон
14:54
Без Білосюк, Джими і Блашко. Жіноча команда України почала тренувальний збір в Сянках
Юлія Джима / Фото - Facebook
Жіноча збірна України з біатлону початку перший тренувальний збір в цьому міжсезонні.

Українські біатлоністки працюють під керівництвом Олександра Кравченко в Сянках. У зборі повинні були взяти участь спортсменки з команди А: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина і Анна Кривонос.

Однак Блашко і Джима приступлять до підготовки до сезону вже в Словенії. Білосюк не змогла приєднатися до тренувань команди через службу в Національній гвардії України.

У Сянках тренуються Петренко, Кривонос, Меркушина і Валентина Семеренко, яка входить до складу команди Б.

Раніше свій збір розпочала і чоловіча збірна України з біатлону.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Кравченко Юлія Джима Анастасія Меркушина Олена Білосюк Анна Кривонос Дарина Блашко Ірина Петренко Валя Семеренко

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