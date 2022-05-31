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Збірна України розпочала підготовку без капітана Підручного

Чемпіон світу знаходиться в лавах Нацгвардії
Біатлон
16:58
Збірна України розпочала підготовку без капітана Підручного
Фото: Instagram

Головний тренер збірної України Юрай Санітра розповів, що наразі команда готується до сезону в неповному складі:

Наразі ж я маю практично п‘ятьох спортсменів: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико і Тарас Лесюк. Шкода, що не зміг звільнитися від виконання своїх обов‘язків капітан команди Дмитро Підручний. Сподіваюсь, що найближчими днями приймуть схвальне рішення щодо нього, аби й він міг готуватися.

Нагадаємо, що Дмитро Підручний знаходиться на контракті в Нацгвардії України.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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Юрай Санітра Дмитро підручний

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