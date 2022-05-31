Гідний поваги. Санітра продовжить займати пост головного тренера збірної України
Збірна України розпочала підготовку без капітана Підручного
Чемпіон світу знаходиться в лавах Нацгвардії
16:58
Фото: Instagram
Головний тренер збірної України Юрай Санітра
розповів, що наразі команда готується до сезону в неповному складі:
Наразі ж я маю практично п‘ятьох спортсменів: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико і Тарас Лесюк. Шкода, що не зміг звільнитися від виконання своїх обов‘язків капітан команди Дмитро Підручний. Сподіваюсь, що найближчими днями приймуть схвальне рішення щодо нього, аби й він міг готуватися.
Нагадаємо, що Дмитро Підручний знаходиться на контракті в Нацгвардії України.